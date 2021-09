Bennett: Iraani tuumategevus on ületanud kõik punased jooned

"Iraani tuumarelvaprogramm on oma kriitilises punktis, kõik punased jooned on ületatud," ütles Bennett ÜRO Peaassambleel esinedes.

Euroopa Liit kutsus esmaspäeval Iraani üles lubama inspektorid uuele tuumaobjektile, kuid Teherani sõnul ei sisaldu see objekt hiljuti Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuriga (IAEA) sõlmitud kokkuleppes.

Viinis asuv IAEA ütles pühapäeval, et ei saanud "hädavajalikku" juurdepääsu TESA Karaj tsentrifuugide komponentide tootmise tehasele Teherani lähistel, vastupidiselt Iraaniga 12. septembril kokkulepitule.

IAEA ja Iraan saavutasid septembris kokkulepe seiretehnika teenindamiseks vaid mõned päevad pärast seda, kui aatomienergiaagentuur mõistis hukka Iraani vähese koostöö.

EL vahendab läbirääkimisi, et taaselustada 2015. aasta tuumalepet, millega pärsiti Iraani tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide leevendamise eest. Kuid läbirääkimised on seisakus juunist saadik, mil ultrakonservatiivne Ebrahim Raisi Iraani presidendivalimised võitis.

Iraani uus president avaldas möödunud nädalal ÜRO Peaassambleel toetust tuumakõneluste jätkumisele, kuigi oli eelnevalt tervitanud "USA hegemoonia läbikukkumist".

Raisi, kellele eelnenud valitsus oli püüelnud paremate suhete poole Läänega, kutsus Ühendriike üles täitma oma lubadust tühistada sanktsioonid, nagu nägi ette 2015. aastal sõlmitud mitmepoolne tuumalepe.

"Islamivabariik peab kasulikuks kõnelusi, mille lõplik tulemus on kõigi rõhuvate sanktsioonide tühistamine," lausus Raisi salvestatud kõnes ÜRO Peaassambleele. Ta kordas riigi ametlikku seisukohta, et tuumarelvad on religiooniga keelatud. Selle seisukoha osas on väljendanud iseäranis suurt skepsist Iisrael, mis on Iraani tuumaprogrammi pidurdamiseks seda saboteerinud.