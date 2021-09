Iraani välisminister: tuumakõnelused jätkuvad väga varsti

Iraani välisminister ütles reedel, et seiskunud kõnelused Iraani tuumaleppe üle jätkuvad väga varsti, kuid süüdistas USA-d vastuolulistes signaalides leppe taaselustamise kohta.

Eurooplaste vahendatud kõnelused püüavad tuua USA tagasi 2015. aasta leppe juurde, millest eelmine president Donald Trump lahkus, ning ootavad Iraanilt leppe täielikku täitmist.

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian ütles New Yorgis ajakirjanikele, et Viini läbirääkimiste materjale vaadatakse parasjagu läbi ja varsti taastuvad Iraani kõnelused Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa, Hiina ja Saksamaaga.

"Me näeme konstruktiivset tüüpi läbirääkimisi, mis viivad Iraani uue valitsuse välispoliitikas käegakatsutavate kontrollitavate tulemusteni," rääkis ta ÜRO peaassamblee ajal toimunud pressikonverentsil.

Kui Iraani esindajal paluti täpsustada, mida tähendab Amir-Abdollahiani öeldud väljend "väga varsti", siis ütles too anonüümseks jääda soovides, et see võib tähendada nii mõnda päeva kui ka mõnda nädalat.

Pärast seda kui Trump 2018. aastal tuumaleppest ühepoolselt lahkus ja Iraanile sanktsioonid kehtestas, on Teheran paljud võetud kohustused täitmata jätnud.

USA praegune president Joe Biden on väljendanud küll valmisolekut leppe juurde tagasi tulla, kuid tema administratsioon pole rahul kõnelustel tekkinud seisakuga.

"Valgest Majast saame pidevalt vastuolulisi diplomaatilisi sõnumeid," kurtis omakorda Amir-Abdollahian. "Viimase paari kuu jooksul pole me näinud USA administratsiooni positiivset tegutsemist," lisas ta.