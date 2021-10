Gaasihinnad viib üles Euroopa konkurents Hiinaga

OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul konkureerib Euroopa gaasi ostmisel peamiselt Hiinaga ning kui Euroopal on häda käes, on Venemaa valmis gaasi juurde müüma.

"Gaasihinnad on tõusnud tegelikult juba aasta aega järjest. Gaasi hinnatõusu laias laastus põhjustab see, et nõudlus suureneb ja pakkumist ei ole piisavalt," rääkis Allikson.

Alliksoni sõnul on laiemalt selle taga eelmine külm talv, millele järgnes keskmisest jahedam kevad. "Gaasi tarbiti rohkem, kui seda varem tarbiti. Ka suvel oli kuum, elektrit oli vähem, pandi tööle gaasi elektrijaamad, sellega tekkis suurem gaasinõudlus kui tavaliselt," ütles ta.

Alliksoni sõnul täidetakse gaasimahuteid üldjuhul suvel, kuid kuna iga kuuga hinnad kallinesid, lükkasid kauplejad seda soodsama hinna ootuses edasi.

"Sellega oleme jõudnud olukorda, kus enne talve, kus tavaliselt on gaasimahutud täis Euroopas, on nad rekordmadalatel tasemetel ja see on hirmu põhjustaja, kardetakse, et ühel hetkel võib jääda gaasi puudu talvel," sõnas Allikson.

Euroopa gaasist 40 protsenti pärineb Venemaalt, suur osa Norrast ja Põhja-Aafrikast. "Hinda on üles viinud ka see, et Euroopa on üks suuremaid piirkondi, kus ostetakse LNG gaasi, veeldatud gaasi, spot-tehingutega, ehk tuleb maksta sama hinda nagu kõik teised, kes samal ajal soovivad gaasi osta. Tänasel päeval Euroopa konkureerib sel turul Hiinaga," selgitas Allikson.

Varem olid gaasilepingud paljuski seotud nafta hinnaga, Euroopa Liit on aga soovinud seda, et Euroopasse müüjate müügilepingud oleksid seotud Euroopa börside hindadega.

"Mahutite osa, mis on kõige tühjem, ongi Gazpromi enda mahutid. Gazprom on prioritiseerinud Venemaa mahutite täitmist, nende plaan on need oktoobri lõpuks täis saada, siis Euroopasse gaasi rohkem tuua. See on tähendanud seda, et ta ei müü ülejääki Euroopasse maha ja ei suru sellega hinda alla," sõnas Allikson.

Tehniline võimekus Euroopasse rohkem gaasi tarnida on Venemaal olemas. "Eilegi Putin kinnitas, et ta on valmis gaasi müüma, kui seda tellitakse," ütles Allikson.