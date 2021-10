Putin: Nord Stream 2 suurendaks Vene gaasitarneid kümne protsendi võrra

Putini sõnul kujundavad Euroopa Liidu energiapoliitikat "mittespetsialistid", kes ei arvesta oma valijate huvidega. "Maailm saaks vältida tulevasi energiakriise, kui keskendutakse sellistele põhiprojektidele nagu Nord Stream 2," ütles Putin.

Putin kritiseeris ka Euroopa otsust suurendada energiaallikatena taastuvenergia osakaalu. Putini sõnul vähendasid selle tulemusena USA ja Lähis-Ida veeldatud maagaasi tootjad tarneid Euroopasse.

"Gaas läks hoopis Ladina-Ameerikasse ja Aasiasse. Mis on sellel pistmist Venemaaga? See on Euroopa Komisjoni majanduspoliitika tulemus," väitis Putin.

Maagaasi hind on viimase aasta jooksul Euroopas järsult tõusnud. Hinnakasv häirib ka Euroopa majanduse taastumist. Euroopa valitsused muretsevad, et talvel võib puhkeda energiakriis.

Rahvusvaheline energiaagentuur (IEA) teatas oktoobri alguses, et Venemaa suudaks vajadusel gaasieksporti Euroopasse suurendada umbes 15 protsendi võrra, vahendas Financial Times.

Analüütikute sõnul täidab Moskva oma pikaajalisi lepinguid. Siiski ei pakuta täiendavat gaasitarnimist, nagu tehti eelmistel aastatel.

"Venemaa gaasivood Lääne-Euroopasse vähenesid oktoobris veelgi, jõudes keskmiselt 261 miljoni kuupmeetrini päevas. Septembris oli see arv 302 miljonit. Venemaa suudaks vajadusel tarnida päevas 360 miljonit kuupmeetrit gaasi, " ütles konsultatsioonifirma ICIS analüütik Tom Marzec-Manser.

USA ja Ida-Euroopa riigid leiavad, et Venemaa tahab kasutada torujuhet geopoliitilise relvana. Moskva tahab vähendada gaasitransiiti läbi Ukraina.