Valitsuse pressiteenistus ei avalda Kallase koroonaettepanekute allikat

Ehkki peaminister Kaja Kallas ütles, et tema vastuoluliste ettepanekute taga karmide koroonapiirangute kehtestamiseks oli ekspertrühm, ei ole valitsuse kommunikatsioonibüroo suutnud kaks päeva ERR-i küsimusele konkreetselt vastata, milline ekspertrühm ja kes konkreetselt need välja käis.

Kallas rääkis teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" ideedest lükata mittevaktsineeritud inimesed plaanilise ravi järjekorras tahapoole või nõuda mittevaktsineeritutelt sisse ravikulud. Päev hiljem mahendas peaminister väljaöeldut, märkides, et loetles "ettepanekuid, mille on ekspertrühm meile teinud". Kallase sõnul olevat ettepanekud teoreetilist laadi ja valitsus ei pea neid realistlikeks.

ERR-i küsimusele, milline ekspertrühm selliseid ettepanekuid Kallasele esitas, vastas valitsuse värske kommunikatsioonijuht Liis Velsker neljapäeval: "Peaministrit nõustavad ja teevad ettepanekuid riigikantselei, erinevad ametiasutused ja -isikud, sealhulgas tervisekriisi lahendavad asutused. Töised memod, arvamused, nõuanded jms ei ole avaliku teabe seaduse alusel avalikud. Otsused langetab Vabariigi Valitsus ja need on avalikud."

ERR suhtles seejärel mitmete asutustega, kes võinuks peaministrile selliseid soovitusi anda, kuid keegi ei võtnud ettepanekuid ja nende esitamist omaks. Näiteks teadusnõukoja liige Andero Uusberg ütles, et ettepanekud lükata vaktsineerimata inimesi ravijärjekorras tahapoole või nõuda vaktsineerimata inimestelt ravi väljamaksmist, ei ole teadusnõukojast läbi käinud ega ole saanud nõukoja liikmeilt ka hinnangut. Vastupidi, Uusberg nimetas ettepanekuid teaduseetika ja arstieetika vaatest sobimatuteks.

ERR saatis reedel täpsustavad küsimused valitsuse kommunikatsioonibürosse, kuid vastused jäid sama ümmarguseks.

"Ettepanekuid tegid riigikantselei ja ametnikud erinevatest ministeeriumidest ja ametiasutustest. Need on kollegiaalsed ja ühegi idee osas ei saa välja tuua konkreetset isikut või ametit," ütles Velsker reedel ERR-ile.

Küsimusele, kuidas vaktsineerimata inimestele täiendavaid piiranguid võidakse kehtestada, tõi peaminister teisipäeval ühe võimaliku variandina nende ravijärjekorras tahapoole paigutamise: "Üks ettepanek on, et kui inimene tuleb haiglasse, siis peavad arstid teda aitama. Kui olukord läheb hulluks ja meil tuleb hakata haiglates plaanilist ravi piirama, näiteks erinevaid kirurgilisi operatsioone, siis vaktsineerimata inimesed liiguvad järjekorras tahapoole. Ja nende arvelt käib järjekorra piiramine."

Lisaks ütles Kallas samas saates: "Arutuse all on ka see, et ravikindlustuse seadus võimaldab teatud juhtudel tagasi nõuda ravikulusid. Kui vaktsiinid on inimestele võimaldatud, aga ta seda ei kasuta ja jääb haigeks, siis kas on võimalik kulud tagasi nõuda, mis haigestumisega seotud."