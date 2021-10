Kiik vaktsineerimata inimestele haiglaravi piirangute seadmist ei toeta

Kiik ütles "Aktuaalses kaameras", et arstiabi tuleb pakkuda kõigile abivajajatele, sõltumata sellest, kas nad on juba end vaktsineerinud.

Kallas ütles, et toetab vaktsineerimata inimeste täiendavat piiramist, näiteks plaanilise ravi koomale tõmbamise korral vaktsineerimata inimeste operatsioonijärjekorras tahapoole liigutamist.

Kiik ütles, et Eesti tervishoiusüsteem on solidaarne ja ravivajajatel vahet tegema ei hakata.

"Täpselt nagu me ei küsi vähki haigestunud inimeselt, kas sa käisid õigel ajal sõeluuringus ,kas sa suitsetasid, kas tarbisid alkoholi. Me ei küsi inimeselt, kellel on südameveresoonkonna haigused, kuidas tal tervislike eluviisidega on. Loogika on selles, et solidaarne tervishoiusüsteem tugineb teadmisel, et ma maksan eluaeg makse, ravikindlustust, ja kui ma vajan abi, siis ma seda saan," lausus Kiik.

Kiige sõnul arutatakse praegu, kas hakata neile, kes otsustavad end vaktsineerida, pakkuma mingit toetust. Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski pakkus teisipäeval avaldatud arvamusloos välja, et anda igale pensionieas vaktsineeritud inimesele 250 eurot hambaraviraha, mida saaks kasutada järgmise kolme aasta jooksul.

"Seda mõtet me oleme arutanud, perearstid on selle välja pakkunud, et sarnast hambaravihüvitist või muud sarnast meedet teha. Ma arvan, et toetusmeetmete plaan ongi õige lähenemine ja just läbi tervist toetavate meetmete ja tegevuste," ütles Kiik.

Kiige sõnul vajaks see konkreetne toetus seadusmuudatust, aga väiksemaid asju saab ka ilma seadust muutmata teha. "Me oleme hooldekandeasutusi toetamas ja omavalitsustele pakume rahalist tuge. Aga meetmete pakett peab olema laiem, sest seda viimast osa elanikkonnast saada vaktsineerima on keeruline," lausus Kiik.