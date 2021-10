Kiik ei toeta Kallase mõtteid karmidest koroonapiirangutest

Kas neid ettepanekuid, mis Keskerakond hommikul ajakirjandusele saatis, on eilse päeva jooksul ka valitsuses arutatud ?

Tõepoolest, eile toimus valitsuskabinetis põhjalik arutelu COVID-19 olukorra parandamise teemal, samuti rõhuasetusega vaktsineerimise edendamisele. Samu ettepanekuid oleme arutanud tegelikult koalitsioonikaaslastega ka varem selle nädala jooksul ning eile sõna-sõnalt olid tõesti samad punktid ka valitsuskabinetis laual.

Mille üle siis vaidlus käib? Kas väide, et Reformierakond pigem toetab sellist lähenemist, et piirame mittevaktsineeritud inimeste liikumist ja tegutsemist ning teie lähenemine on pigem meelitada inimesi vaktsineerima, vastab see tõele?

Meil on väga paljudes küsimustes sarnane arusaam ehk erinevate COVID-19 reeglite täitmine, nõuetekohane käitumine nii ettevõtjate poolt inimeste vaates, näiteks COVID-tõendi kontrolli küsimus, maski kandmine nendes siseruumides, kus COVID-tõendit ei nõuta nagu poed, kaubanduskeskused, ühistransport.

Ja meil on sarnane arusaam ka selles, et meil tuleb täiendavalt motiveerida ja lisaressurssi suunata vaktsineerimist teostavate tervishoiuasutuste toetamiseks. Ja sel teemal ma täna jätkan nõupidamisi haigekassa juhtkonnaga, et millised on need võimalikud rahalised sammud ja meetmed, mida on võimalik teha haigekassa pädevuses ja kus on vaja valitsuskabineti tasandil otsust, kui see summa lihtsalt on niivõrd palju suurem.

Meil on tõesti mõnevõrra erinevad ettepanekud, mis puudutab näiteks eakate toetamist, kes ise vaktsineerima lähevad ja samamoodi on meil hetkel arutelud käimas muude COVID-i tõkestamise reeglite täiendamise või muutmise üle.

Minu seisukoht ja võib öelda, et ka Eesti Keskerakonna valitsusdelegatsiooni seisukoht on, et meil tuleb panna rõhuasetus positiivsetele meetmetele, toetusmeetmetele, motivatsiooni tõstmisele, et eeskätt meie riskirühmasid, aga laiemalt kogu elanikkonda läbi vaktsineerimise, selle raske haiguse eest kaitsta.

Lisaks on oluline kindlasti ka haridusvaldkonnas toimiv ja efektiivne testimise korraldus, eneseisolatsiooni korraldus, et ka seal neid nakkuskoldeid maksimaalselt kiiresti tuvastada, ennetada ja tagada seeläbi võimalus pakkuda kvaliteetset kontaktõpet meie noortele ja lastele.

Ehk need on kohad, kus tegelikult meil on sarnased arusaamad, sarnased mõtted võib öelda, et eesmärgid on ka ühised. Mis on kõige olulisem, et arutelu käibki selle üle, milliste vahendite, milliste konkreetsete meetmete sammudega neid eesmärke saavutada.

Esimene punkt, mida te pakute Keskerakonna poolt, on toetus või hüvitis 100 eurot 60+ vanuses inimestele esmase vaktsineerimiskuuri läbimisel või tõhustusdoosi tegemisel. Inimene kuulab ja loeb seda ning mõtleb, kas need inimesed, kes on juba ennast vaktsineerinud kahe doosiga ja tegid seda näiteks kevadel, saavad ka pretendeerida sajale eurole?

Meie ettepaneku kohaselt oleks tõesti võimalik pärast tõustusdoosi tegemist ehk kuue kuu möödumisel pärast esmase kuuri läbimist 65+ vanuserühmal, teistel siis kaheksa kuu möödumisel, saada samuti toetust. Eks arutelu teema on, kas see peaks olema toetus või mingi hüvitisi näiteks tervise valdkonnas - see oleks tervise valdkonna mõttes tavapärasem. Me oleme keset kriisi, kus tuleb kaaluda ka kõiki ebatavalisi meetmeid, mida me kindlasti rahulikumal perioodil isegi ei arutaks.

Kas Tanel Kiik pooldab seda, et vaktsineerimata inimene – nii nagu on öelnud peaminister – ei võiks minna ei spordisaali ega kohvikusse sööma ka juhul, kui tal on tehtud vastav test, et see tuleb lihtsalt ära lõpetada? Kas teie pooldate seda samuti?

Ma pooldan seda, et toimiks ja toimuks aktiivne COVID-tõendi kontroll, COVID-tõendi erinevad formaadid on vaktsineerimise tõend, läbipõdemise tõend või negatiivse testi tõend. Ehk küsimus on tänaste reeglite täitmises, nende kontrollimises, inimeste vastutustundlikust käitumisest, mida valdav osa meist ka igapäevaselt teevad.

Aga seda varianti nagu Lätis on kehtestatud ja mida ka peaminister on mitu korda vihjanud, millele viidanud, et need inimesed, kellel on vaktsineerimiskuur lõpetamata, nendel pole üldse asja praeguses kriisiolukorras ei kohvikusse, spordisaali, teatrisse, kinno ega kõikidesse avalikesse ruumidesse?

Minu seisukoht on, et ligipääs olulistele avalikele teenustele ja ka igapäevast elu puudutavatele tegevustele peab olema tagatud kõigile Eestimaa elanikele võimalikult nakkusohutult, milleks ongi, nagu viitasin, erinevad COVID-tõendi formaadid.

Loomulikult minu jätkuv soovitus on kõigile Eesti elanikele kasutada tasuta, vabatahtlikult kättesaadavat vaktsineerimise võimalust. See on kõige mõistlikum tee, kõige jätkusuutlikum tee nii enda elu ja tervise kaitseks, avalikus elus osalemiseks kui ka ühiskonna avatuna hoidmiseks.

Veel ettepanekutest rääkides - peaminister Kaja Kallas on rääkinud mingisugusest ekspertkomisjonist. Meie ajakirjanikena polegi aru saanud ja me eile ei saanud ka riigikantseleist selle kohta järelpärimisi tehes vastust, mida peaminister selle all silmas pidas. Kas meil ka sotsiaalministeerium, teadusnõukoda, keegi teine on ka lisaks poliitikutele teinud ettepanekuid? Kas mingisugused dokumendid ringlevad ka asjaomastelt organitelt?

No eks neid mõttetalguid, et kuidas seda kriisi leevendada, on peetud viimased poolteist aastat ja kauem ning loomulikult on erinevaid mõtteid erinevaid praktikaid vaadatud, mida teised liikmesriigid Euroopas teinud, mida me naabrid teinud, mis mõtted on pakkunud erasektori esindajad, mis mõtted on pakkunud tervishoiu valdkonna esindajad.

Võib öelda nii, et need on paljuski erinevad alternatiivid, mida on kaardistatud, aga mille puhul ei ole täna teadusnõukoja ametlikku soovitust ja seda ei ole ka valitsuskabineti tasandil kokku lepitud. Võib öelda, et on olnud avatud debatt nagu ühiskond ju tihti ka ootab, et ausalt läbi rääkida, läbi vaielda, et mis on alternatiivid ja võimalused selle kriisi lahendamiseks.

Peaminister ütles eile karmid sõnad ka teie enda aadressil, et kui haiglates ülekoormus tekib, siis Tanel Kiik peab tagasi astuma. Kas olete selleks valmis?

Ma töötan ikkagi selle nimel, et haiglad tuleksid toime. Siin saame anda oma panuse me kõik terviseteadlikult käitudes, mis tahes sümptomite korral koju jäädes, testima minnes, esimesel võimalusel ennast vaktsineerida ja siin oma lähedasi sugulasi, sõpru, töökaaslasi, töötajaid aidates. Ehk see kriis on meie ühine väljakutse. Me tuleme siit välja ainult kõik koos pingutades. Mitte lootes sellele, et üks minister kogu riigi, Euroopa ja maailma pandeemia ära lahendab.