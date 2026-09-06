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Indoneesias peatus vulkaanipurske tõttu töö kuues lennujaamas

Välismaa
Indoneesias peatus vulkaanipurske tõttu töö kuues lennujaamas.
Indoneesias peatus vulkaanipurske tõttu töö kuues lennujaamas. Autor/allikas: Scanpix/PVMBG/Handout via Xinhua
Välismaa

Indoneesias peatati pühapäeval Anak Krakatau vulkaani tegevuse tõttu töö kuues lennujaamas, sealhulgas riigi suurimas ja Jakartat teenindavas Soekarno-Hatta rahvusvahelises lennujaamas.

Anak Krakatau vulkaanipursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Indoneesia transpordiministri Dudy Purwagandhi sõnul suleti viimasena Bandungi Husein Sastranegara lennujaam.

Pealinna Jakarta lähedal asuva Soekarno-Hatta rahvusvahelise lennujaama töö peatati juba varem vulkaanist välja paiskunud tuha tõttu.

Pühapäeva lõunaks on lennujaamade sulgemine häirinud 516 lendu. Ainuüksi Soekarno-Hatta lennujaamas mõjutas see 202 lendu ja ligikaudu 22 800 reisijat.

Vulkaanituhk häiris ka Bali I Gusti Ngurah Rai rahvusvahelise lennujaama ning Medani lennujaama tööd.

Anak Krakatau on olnud aktiivne juba mitu päeva. Pühapäeval toimus purse, mis kestis umbes 30 sekundit.

Satelliidipiltidel tuvastati kaks suurt vulkaani tuhapilve. Üks neist tõusis ligikaudu kuue kilomeetri kõrgusele ja liikus Jakarta, Banteni ning Lääne-Jaava kohale. Teine tuhapilv ulatus umbes 15 kilomeetri kõrgusele ning liikus üle Banteni, Lampungi ja Bengkulu piirkondade, Sunda väina lõunaosa ning India ookeani kohale.

Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsioonikorraldust pole antud. Praegu hinnatakse, millal on lennuliikluse taastamine ohutu. Häired lennuliikluses võivad jätkuda ka pärast lennujaamade avamist.

Indoneesia geoloogiaagentuuri juhi Lana Saria sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järk-järgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Ta lisas, et praegu pole teada, kas lähiajal võib tulla veel suuremaid purskeid.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: Kurdistan 24

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