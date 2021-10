Koroona-aeg langetas Hindpere laulukonkursist osavõtjate hulka

Hans Hindpere laulude päeva peavõidu viis Elva valda naisansambel Mesi, kelle liikmed tunnistasid, et neljandal katsel toimunud Hindpere konkursi ootamise aeg oli väga raske.

"Me oleme saanud küll koos käia, aga palju esinemisi jäi kahjuks ära. Ja muidugi, me valmistusime juba ammu selleks Hindpere konkursiks. See muudkui lükkus ja lükkus edasi, siis tekkis tunne, kas üldse midagi toimub. Aga nüüd vaikselt tundub, et hakkab asi laabuma, kuid ega ei tea, mis aeg tuua võib. Aga muidugi oli raske, kõikidele muusikutele, kõikidele kollektiividele oli see periood raske," sõnas naisansambli Mesi laulja Terje Retter.

Kui eelmise aasta kevadel oli konkursile registreerunud 18 laulusõpruskonda, siis kooronaaeg kahandas nende arvu seitsmeni.

"Olid mõned ansamblid, kes ütlesid, et neil on mõned liikmed vaktsineerimisvastased ja kui ikka rahvamajas ei lubata vaktsineerimata inimestel laulmas käia, siis selline see seis ongi," rääkis konkursi korraldaja Heli Vähk.

Kui olukord võimaldab, siis kuues Hans Hindpere konkurss on plaanis 2023. aasta kevadel.