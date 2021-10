Virumaal olid politsei tähelepanu all võimalikud valimispettused

Võimalike valmispettuste teateid on Virumaal tulnud 30 ringis, enamik neist Ida-Virumaalt. Kõige rohkem on vihjeid saadud Kohtla-Järvelt, Jõhvist ja Narvast.

"Õnneks me ei ole jõudnud ühegi konkreetse menetluseni. Hetkel on kontrollimisel üks häälte ostmise kaasus: tänane Kohtla-Järve juhtum, kus patrull mööda sõites nägi kahtlustäratavat käitumist. Patrull võttis inimesed enda juurde ja vestles nendega ning, et asjaolusid täpsustada, võttis sealt paar inimest jaoskonda kaasa," lausus ida prefekt Tarvo Kruup.

Sel korral on olnud võimalik teha pea kõikjal valimiskampaaniat ka valimispäeval. Kuigi politsei kartis, et see võib tekitada sekeldusi, siis Virumaal on kandidaadid käitunud rahumeelselt.

"Meie eelnevad pingutused on vilja kandnud. Me oleme saanud mitmeid teateid, et plaanitakse selliseid agitatsioone, ja nende teadete saamisel oleme saanud korraldajatega vestelda ja paluda hoiduda igasugusest füüsilisest kontaktist. On läinud tõesti kenasti, seni pole me pidanud ühtegi konflikti sekkuma," lausus Kruup.

Virumaal saavad valimiste järel uued koosseisud 16 volikogu.