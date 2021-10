Kohtla-Järvel kaotas Keskerakond kolmandiku volikogu kohtadest

Kohtla-Järvel pääses volikokku senise kolme partei asemel inimesi viiest nimekirjast.

Linnas veerand sajandit võimul olnud Keskerakond sai Kohtla-Järve volikogus senise 18 koha asemel vaid 12 kohta. Kui 2017. aastal saadi 7688 häält (72 protsenti), siis seekord vaid 4370 häält (42 protsenti).

25-liikmelises volikogus loodetakse 14:11 ülekaal saada tänu senisele partnerile Reformierakonnale, ütles ERR-ile Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees Valeri Korb.

"Tänasel päeval jääb meil partneriks Reformierakond, sest me töötasime neli aastat nendega koos. Aga kui keegi tahab veel tulla, siis võib tulla ja võime istuda läbirääkimiste laua taha," ütles Korb.

Paremuselt teise tulemuse tegid sotsiaaldemokraadid, kes said taas volikogus viis kohta.

Teist valimist järjest Kohtla-Järvel suurima häältesaagi kogunud riigikogu liige Eduard Odinets tunnistas, et lootis oma nimekirjale veidi suuremat kohtade arvu.

Odinets ei välistanud, et uue koalitsiooni võivad koostada neli väiksema häältesaagi saanud valimisnimekirja.

"Meie jaoks kõige parem oleks suurem koalitsioon ehk kõik Keskerakonna vastu, siis me saaks tõestada, mida me oskame ja suudame," sõnas Odinets.

Selle koosluse ohuna nägi Odinets suure arvu osapoolte juures häälte minimaalset 13:12 ülekaalu.

"Siin Kohtla-Järvel on korduvalt nähtud, kuidas inimesed üleöö jooksevad üle, selle pärast ongi see nibin-nabin koalitsioon üsna keeruline, sest kunagi ei tea, kuidas inimesed käituvad," nentis pikaaegne opositsiooniliider.

Odinetsa sõnul oleks küll Keskerakonnaga koalitsiooni minek mõeldav, kuid koalitsioonisisene häälte vahekord 12:5 jätaks nad siiski väikese venna rolli ja oma ideid oleks raske ellu viia.

Eelmisel korral napilt volikogust välja jäänud, kuid seekord neli mandaati saanud valimisliidu Restart Kohtla-Järve esinumbri Jaanek Pahka hinnangul andsid valijad selge sõnumi, et linna juhtidega ei olda rahul.

"Umbusaldati kogu linnavalitsust. Kui me vaatame seda häälte arvu, mille said abilinnapead ja linnapea ise [linnapea Ljudmila Jantšenko sai 93 häält, mis oli Kohtla-Järvel Keskerakonna 16. tulemus], siis oli see sisuliselt olematu," ütles Pahka, kes eelistab laiapõhjalist koalitsiooni, kuid teda ei hirmuta ka opositsiooni jäämine. "See opositsioon saaks väga tugev, sest koos sotsiaaldemokraatidega oleks meil seal üheksa kohta."

Kaks kohta said volikogus nii esimest korda sinna kandideerinud kommunaalettevõtja Nikolai Ossipenko toetatav valimisliit Progress kui ka seni volikogus kaht kohta omanud Reformierakond.

Kui Progressi esindajaid oli esmaspäeval raske kätte saada nii teistel erakondadel, kui ka ERR-il, siis reformierakondlasest Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodin oli suhtlemisaldis. Ta ütles, et on pettunud nii enda kui ka oma partei tulemuses, aga ka selles, et Kohtla-Järvel osales valimistel 39 protsenti valijaist, mis oli Eesti viletsaim näitaja.

"Loomulikult oli meil planeeritud rohkem kohti, kui tuli, kuid suur üllatus oli meie jaoks, et valimisaktiivsus oli nii väike," ütles Borodin, kes näeb kõige olulisemana seda, et osapooled suudaks võimalikult kiiresti kokku leppida, kellest saab uus volikogu esimees.

33 000 elanikuga Kohtla-Järve on rahvaarvult Eesti suuruselt viies omavalitsus.