Kohtla-Järvet võib oodata võimupööre

Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel sai aastaid Kohtla-Järvel ainuvõimu nautinud Keskerakond valimisvõidu, mis maitses Pyrrhose võiduna – 25-liikmelises volikogus saadi 12 kohta ehk kuus kohta vähem kui neil seni oli. Lisaks läks võidukas meeskond pärast valimisi lõhki ja praegu on Keskerakonna fraktsioonis viis liiget.

Hiljuti Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juhiks valitud Sergei Lopin nentis, et ega erakonna tuhast üles tõusmine lihtne ole.

"Meeskonda inimesi leida on päris keeruline. Kõikide nende skandaalidega on inimesed üldse kaotanud usalduse poliitika vastu, arvatakse, et niikuinii ei muutu midagi. Aga me proovime seda pöörata teistpidi, et meie vastu tuleks usaldus taas tagasi," rääkis Lopin.

Kui Narvas on volikogu keskerakondlased taas ühe mütsi alla saadud, siis Kohtla-Järvel seda teed mindud pole. Anton Dijev, kes on üks seitsmest Keskerakonna meeskonna hüljanud volikogulasest, nentis, et pole tunda ka erakonna peakontori poolset survet.

"Mihhail Kõlvart ei ole helistanud ei mulle ega teistele endistele Keskerakonna liikmetele ehk seda pole olnud," ütles ta.

Kohtla-Järvet juhib praegu vähemusvalitsus, kuna linnapea Virve Linderi juhitav Keskerakonnata linnavalitsus pandi paika üheksa poolthäälega.

Lopin ütles, et praegu käivad linnavolikogu osapoolte vahel läbirääkimised võimu muutmiseks. Ta ei salanud Keskerakonna ambitsiooni saada juba lähiajal taas linna juhtima.

Kohtla-Järve volikogu 25 liikmest on praegu või minevikus olnud Keskerakonnaga seotud 16 inimest.