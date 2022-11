Kohtla-Järvel on uus võim kokku leppinud koalitsioonileppe põhipunktid

Oktoobrikuus Kohtla-Järvel tekkinud korruptsiooniskandaali järel toimunud võimuvahetus on jõudnud nii kaugele, et loodav koalitsioon on koalitsioonileppe põhilistes sisulistes punktides kokku leppinud. Kas võimuliit toimib, peab selguma 14. novembril kavas oleval volikogu istungil.