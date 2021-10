Ratas ja Kõlvart ootavad Tallinnas Keskerakonda välistavat koalitsiooni

"Mulle tundub, et see on õige ja ka õiglane, et erakonnad, kes peamise lubadusena kuulutasid välja Keskerakonnast lahti saada, peaksid nüüd seda lubadust ka ellu viima," ütles Mihhail Kõlvart "Terevisioonis".

Jüri Ratas märkis, et Keskerakond on valmis Tallinna linna edasi juhtima, aga erakond peab arvestama ka sellega, et viis erakonda said volikogusse sisse, kes soovisid lõpetada Keskerakonna ainuvõimu.

"Viis erakonda peaksid võtma täna selle momentumi, mis valija neile andis - valija andis neile rohkem kui 40 kohta – ja proovida moodustada linnavalitsust. Kui nad seda ei suuda, siis loomulikult Keskerakond on valmis seda protsessi juhtima," sõnas Ratas.

Tegelikkuses lubas oma valimislubadustes Keskerakonna võimu täielikku lõpetamist vaid EKRE, kõik teised valimistel osalenud erakonnad rääkisid vaid Keskerakonna ainuvõimu lõpetamisest, seejuures mitte välistades ise Keskerakonnaga koalitsiooni moodustamist.

Pärast valimistulemuste selgumist ütles sotsiaaldemokraatide esimees Indrek Saar Vikerraadios, et sotsid ei näe reaalset võimalust EKRE-ga ühte koalitsiooni minna. Ilma Sotsiaaldemokraatideta aga Tallinnas Keskerakonda välistavat koalitsiooni võimalik teha ei ole.

Mihhail Kõlvart kinnitas, et kui teised erakonnad tulevad Keskerakonna juurde läbi rääkima, siis nad vastutusest ei loobu ja partei on läbirääkimisteks valmis. Ta lisas, et Keskerakond ei tee koalitsiooni erakonnaga, kellega ei ole võimalik Keskerakonna programmi ellu viia ja kellega ei ole ühiseid väärtusi.

"Meil on suured asjad, mida me soovime kindlasti ellu viia. Suuremad objektid, nagu Tallinna haigla ja linnall või pensionilisa suurendamine või uue toetusmeetme rakendamine, nagu õpilaste toetamine 1. septembriks. Kui me leiame partneri, kes on valmis neid lubadusi koos meiega ellu viima, siis see koalitsioon on võimalik," lausus Kõlvart.

Ratas: Tartus peavad järgnema muutused

Tartu tulemuse kohta ütles Ratas, et see on Keskerakonna jaoks alla igasugust arvestust, saades volikogusse vaid neli mandaati. Ratase sõnul sellise tulemusega Keskerakonnal ilmselt Tartus koalitsiooni asja ei ole.

"Keskerakond peab nüüd need järgnevad 15 kuud tõsiselt mõtlema, valmistuma riigikogu valimisteks ja kindlasti seal muutusi on vaja," sõnas ta.

"Kui on otsustatud piirkonna poolt mingitel põhjustel, et erakonna väga pika ajalooga Tartu poliitik, professor, tänane riigikogu liige, jäetakse lihtsalt kõrvale, siis see ei ole kõige mõistlikum lahendus," ütles Ratas.

"Tartus peab Keskerakond mõtlema, mis olid vead nendel valimistel ja kindlasti oma tegevusi korrigeerima," lausus Ratas.

Rääkides Narva tulemusest ütles Ratas, et igasugused sisemised kaklused ja vaidlused ei anna erakonnale midagi juurde. "Narvas me saime kümme kohta ja tõsi on see, et Katri Raiki nimekiri on teinud seal väga kõva tulemuse," ütles Ratas.

Ratas sai Mustamäel kandideerides 3034 häält ja ostus sellega üle-Eestiliselt kaheksandaks häältekogujaks.

Ratas ütles, et läheb ka Tallinna volikokku tööle. "Mina olen otsustanud, et ma lähen, kuna väga palju neid põhimõtteid ja seisukohtasid, mida valimiskampaania jooksul sai ka välja öeldud, saab teha volikogu liikmena," lausus Ratas.