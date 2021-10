Hääletustulemuste muutuse tõid väljaspool ringkonda antud hääled

Kui valimisööl kell pool kaks oli teada, et Tallinna volikogus saab Keskerakond 38 kohta, Reformierakond 15, Eesti 200 kaheksa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seitse, sotsiaaldemokraadid kuus ja Isamaa viis kohta, siis hommikuks olid EKRE ja Eesti 200 kohad vahetanud. Viimastel andmetel sai EKRE kaheksa ja Eesti 200 seitse kohta.

"See tulenes hääletustulemuste kindlaks tegemisest. Üle linna loeti jaoskondade hääli kokku ning kõige viimasena lõpetati väljaspool ringkonda hääletanute valimistulemuste kindlaks tegemine," ütles Tallinna valimiskomisjoni esimees, linnasekretär Priit Lello esmaspäeval ERR-ile.

Esmaspäevast neljapäevani väljaspool oma ringkonda antud hääled loetakse keskselt linna valimiskomisjonis. Füüsiliselt loeti hääled alates pühapäeva õhtul alates kella kaheksast, protokoll allkirjastatud 18. oktoobril kell 2.08, teatas linna pressiesindaja hiljem ERR-ile.

"Need tulid teistest Eesti ja Tallinna ringkondadest, kui inimene käis hääletamas eelhääletamise perioodil väljaspool oma valimisringkonda. Näiteks Kristiine linnaosa elanik käis valimas Mustamäel või Lasnamäel, siis jaotati hääled väljaspool ringkonda hääletanute gruppi ja toimus nende häälte üle lugemine," rääkis Lello. Tema sõnul võtab selline protseduur rohkem aega, kuna need hääletussedelid on pandud ümbrikusse ja üle lugemiseks tuleb need ümbrikust eemaldada ja lisada teine tempel. "See on veidi mahukam protsess kui tavajaoskonnas lugemine," märkis ta.

Kokku oli selliseid hääli ligikaudu 6000 häält, need ei moodustanud eraldi jaoskonda ja lisandusid seekord avalikesse andmetesse pärast seda, kui kõik Tallinna 96 jaoskonda olid oma andmed juba esitanud.

"Nii et tõesti võis olla selline ajaaken, kus veebileht näitas, et 96 jaoskonda kõigist 96-st on oma hääled esitanud. Sellest oli põhimõtteliselt võimalik teha ekslik järeldus, et kõigi häälte andmed on infosüsteemi esitatud, samas kui tegelikult olid väljaspool oma ringkonda (linnaosa) antud hääled kogusummast sel hetkel veel puudu," selgitas Tallinna esindaja.

Väljaspool ringkonda antud hääled muutsid veel kuue omavalitsuse tulemusi

Valimisteenistuse juht Arne Koitmäe selgitas ERR-ile, et nendel valimistel loeti hääli kahel tasemel: "Kõik jaoskonnakomisjonid lugesid neid hääli, mis olid antud nende juures ning valla- ja linnakomisjonid lugesid väljaspool ringkonda antud hääli. Ehk väljaspool ringkonda antud hääled lisandusid hiljem."

"Valimiste infosüsteemis oli kuues omavalitsuses tõrge väljaspool ringkonda antud häälte protokollide allkirjastamisega. See puudutas valimiste infosüsteemi. Need hääled lisandusidki hiljem," rääkis Koitmäe.

Riigi infosüsteemi amet (RIA) kõrvaldas tõrke kell kaks öösel, ütles valimisteenistuse juht.

Koitmäe sõnul lisandus esialgsetel andmetel Hiiumaa vallas 60 häält, Kosel 23, Peipsiääre vallas 75, Rakveres 46, Tartu linnas 294 ja Viljandi linnas 68 häält.

Esmaspäeval loetakse kõik hääled uuesti üle ning teisipäevaks peaks lõplik tulemuis selge olema, ütles Koitmäe.