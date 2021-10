Kristina Kallas: Eesti 200 on Tartus koalitsiooniks valmis

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et tema erakond on Tartus valmis koalitsiooniks suurima häälte arvu saanud Reformierakonnaga, kuid tunnistas, et keeruliseks küsimuseks tõuseb keskpargi säilitamise küsimus.

"Valijad on andnud meile selge mandaadi koalitsioonis osalemiseks," ütles Kallas ERR-ile ning lisas, et alustab juba täna Reformierakonna esinumbriga Tartus, senise linnapea Urmas Klaasiga konsultatsioone.

"Ma ei näe seda kombinatsiooni, kuidas oleks Tartus võimalik teha koalitsiooni ilma Reformierakonnata," tõdes ta. Kallase sõnul oleks kõigi teiste erakondade ühisrinne Reformierakonna vastu keeruline, kuna see oleks "liiga kirju seltskond".

Tartu 49-liikmelises volikogus sai Reformierakond 19 kohta, Eesti 200 ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kumbki kaheksa, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid mõlemad viis ning Keskerakond neli kohta.

See tähendab, et Reformierakond ei saa enam jätkata senise koalitsiooniga, mis neil oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Kallas ütles, et Eesti 200-l ei Tartus selliseid asju nagu punased jooned: "Laua taha istume ja kätt surume kindlasti kõigiga."

Elevandiks keset tuba on SüKu ja keskpark

Kallas tunnistas, et üheks keerulisemaks teemaks Eesti 200 ja Reformierakonna võimaliku koalitsiooni moodustamisel saab plaan ehitada südalinna kultuurikeskus (SüKu) senisesse keskparki. Selle lahenduseks pakkus ta välja võimaluse ehitada SüKu kusagile mujale

"Küsimus ei ole SüKus, vaid Tartu keskpargi täisehitamises. Meil on valija mandaat, et seisaksime selle pargi ees, otsime siin erinevaid kombinatsioone," rääkis ta. "Me ei räägi majast, selle ehitamise vastu pole keegi. Räägime kesklinna rohealast. Leiame, et see on oluline ja seda ei tohi täis ehitada. Inimeste jaoks väga oluline, et see säiliks," lisas ta.

"Süku tuleb Tartusse, sellele on linnas väga palju muid alternatiivseid kohti, kuhu see ehitada," rõhutas ta.

Kallas ütles, et ennustab Tartus pikki läbirääkimisi uue koalitsiooni moodustamiseks.

"Pall on nüüd Reformierakonna käes, nendel on esimesena võimalus koalitsioon moodustada," märkis ta.

Tema sõnul ootab Eesti 200 Reformierakonnalt Tartus ambitsioonikamat juhtimist. Senine koalitsioon sotsiaaldemokraatidega, mis oli neile ebavõrdne partner, võimaldas Reformierakonnal liiga mugavalt linna juhtida, ütles Kallas.