TÜ kliinikum peatab uuel nädalal plaanilise statsionaarse ravi

Tartu Ülikooli kliinikumi juhatus otsustas katkestada plaanilise statsionaarse ravitöö esmaspäevast, 25. oktoobrist, et katta suurenenud COVID-19 haiglaravi vajadust ning tõsta ravivõimekust.

"Oleme jõudnud olukorda, mil nii kliinikumi kui ka teiste Lõuna meditsiinistaabi haiglate COVID-19 voodikohtade täituvus on 100 protsendi piiril. Arvestades viimaste nädalate nakatumisnäitajaid ja pidevat haiglaravi vajaduse kasvu COVID-19 tõttu, tuleb juurde luua täiendavaid COVID-19 voodikohti," ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige prof Joel Starkopf.

Täiendavate voodikohtade loomiseks ning osakondade personaliga mehitamiseks katkestatakse plaaniline statsionaarne ravitöö alates 25. oktoobrist neil erialadel, mille personal ja voodikohad on vajalikud COVID-19 patsientide, sh intensiivravi tagamiseks.

"Peatamine hõlmab sisehaiguste erialasid, kardioloogiat, pulmonoloogiat, neuroloogiat, kirurgilisi erialasid. Konkreetne raviteenuste loetelu ja maht selgub lähipäevil," selgitas kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar.

Kotsari sõnul on plaanilise statsionaarse ravitöö peatamine möödapääsmatu meede, olgugi, et sellega halveneb teiste patsientide ravile pääsemine.

"See tähendab, et peame paljude haiglaravi ootavate inimeste operatsioone, protseduure ja uuringuid lükkama edasi. Ilma plaanilise töö piiramiseta ei ole võimalik tagada nii tavaravi kui ka intensiivravi võimekust COVID-19 patsientidele ja teistele patsientide erakorraliste hospitaliseerimiste puhul," rääkis ravijuht.

Ta kinnitas, et ravitöö piirangud vaadatakse üle iganädalaselt.

"Olukord COVID-19 levikuga on äärmiselt tõsine. Tervishoius on kriitiline olukord. Palume inimestel suhtuda tõsiselt viiruse levikusse, sealjuures hoolida nii iseenda kui ka teiste tervisest ning vaktsineerida end COVID-19 vastu. Tervishoiusüsteemis ei ole ainult COVID-19 patsiendid, vaid ka kõik teised, kes oma plaanilise ravi edasilükkumise tõttu kannatavad. Eakaid ja riskirühma inimesi kutsume kindlasti saama vaktsiini tõhustusdoosi," sõnas dr Kotsar.

20. oktoobril on hospitaliseeritud Tartu Ülikooli kliinikumi isolatsiooni vajavaid COVID-19 patsiente 76, kellest intensiivravi vajab 14 patsienti. Enne COVID-19 pandeemiat oli kliinikumis nakkushaiguste osakonnas 11 voodikohta. Praeguseks on osakond laienenud 40 voodikohani, kuhu hospitaliseeritakse vaid COVID-19 patsiendid. Lisaks on avatud 20 voodikohaga COVID-19 osakond kopsukliinikus.

Kaks kliinikumi intensiivravi osakonda on muudetud COVID-19 intensiivideks, mis võimaldab hospitaliseerida kuni 19 juhitavat hingamist vajavat patsienti. Valmisolek COVID-19 patsientide hospitaliseerimiseks on olemas ka sünnitusosakonnas, lastekliinikus ja psühhiaatriakliinikus. Lähipäevadel avab kliinikum täiendavad 20 voodikohta, sh kuus intensiivravi jaoks.

Kokku on kliinikumis ravil viibinud 1578 COVID-19 patsienti.