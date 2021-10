Saksamaa keskpanga juht lahkub ametist

Weidman ütles kolmapäeval Saksa keskpanga (Deutsche Bundesbank) töötajatele, et lahkub aasta lõpus ametist. "Leian, et pärast kümmet aastat Bundesbanki juhina on nüüd hea aeg uue peatüki alustamiseks. See on hea nii pangale, kui minule isiklikult," ütles Weidman

Weidman on olnud Saksamaa keskpanga juht kümme aastat. Ta kritiseerib tihti ECB rahapoliitikat. Ta ei toeta ECB negatiivse intressimäära poliitikat, vahendas Financial Times.

Weidman kuulub ECB nõukokku, kus ta kritiseerib tihti ka panga varaostuprogrammi.

Saksamaal toimusid septembri lõpus parlamendivalimised. Uue valitsuse moodustavad suure tõenäosusega sotsiaaldemokraadid, kes toetavad lõdvemat rahapoliitikat.

Weidman töötas varem ka Saksamaa kantsleri Angela Merkeli nõunikuna. Weidman toetab Merkeli ranget eelarvedistsipliini.