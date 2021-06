Saksa rahandusminister ei usu, et kõrge inflatsioon püsima jääb

Saksa rahandusminister Olaf Scholz leiab, et maikuu ootamatult kõrge inflatsioon ei jää püsima ning tegemist on ajutise hinnatõusu kiirenemisega.

Saksamaa maikuu hinnatõus oli aastases võrdluses 2,4 protsenti ning riigi keskpank prognoosis, et see võib aasta teises pooles kiireneda kuni nelja protsendini, vahendas ajaleht Financial Times.

Scholzi sõnul põhjustasid hinnatõusu kiirenemise majanduse kohandumine, mis järgnes koroonapiirangute lõppemisele majandussektorites, kus pandeemia tõttu olid katkenud varustuskanalid ning kus kasvas järsult nõudlus erinevate kaupade - toorainest kuni pooljuhtideni - järele. "Selline olukord mõjutab ka hindu," tõdes Saksa rahandusminister.

Scholzi hinnangul võis inflatsiooni kiirendada ka paljude poodide kinniolek: "Kauplused on kaua kinni olnud ja sellel on kindlasti ka oma mõju hindadele," märkis ta.

Inflatsioon on kasvanud mitmetes riikides pärast seda, kui majandused on koroonapiirangute leevendamise järel taas kiirust kogumas. Seetõttu on keskpangad surve all, et piirata praeguseid majanduse stimulatsioonikavasid, mis käivitati mullu, kui COVID-19 pandeemia vallandus.

Eurotsooni inflatsioon oli mais kaks protsenti, aprillis 1,6 protsenti. Maikuu inflatsiooninäitaja oli kahe aasta jooksul esmakordselt üle Euroopa Keskpanga seatud sihi, mille kohaselt võiks inflatsioon olla kahe protsendi lähedal, kuid kindlasti alla selle.

Enamik majandusteadlasi arvab, et inflatsioon ei püsi eurotsoonis pikalt sihttasemest kõrgemal, sest miljonid inimesed, kes pandeemia ajal töö kaotasid, pole veel uuesti majanduslikult aktiivseks muutunud. Euroopa Keskpanga hinnangul oli eurotsooni aastane palgakasv esimeses kvartalis vaid 1,4 protsenti.

Saksamaal, mis on ajaloolistel põhjustel väga kartlik kõrge inflatsiooni suhtes, on viimaste näitajate järel siiski kasvanud ühiskondlik mure. Hulk poliitikuid ja majandusjuhte tegi avaliku pöördumise, mille hoiatasid, et ülemäärane inflatsioon võib põhjustada "massilisi sotsiaalseid pingeid ja ebavõrdsust".