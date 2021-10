Helme unistab enamuse saavutamisest riigikogus

"Unistan küll, jah," vastas Helme Vikerraadio saates "Uudis +" küsimusele, kas ta unistab sellest, et EKRE jõuaks ükskord positsiooni, kus kontrolliks riigikogus absoluutset enamust, nagu seda teevad oma riikide parlamentides Ungari ja Poola valitsusparteid.

"Mu meelest Poola on väga hea riik või Ungari. Minu meelest need on väga head näited sellest, kuidas murda stagneerunud ja lehmakauplemise tingimustes lihtsalt tiksuvat riigi valitsemist," ütles EKRE esimees.

Samas on tema sõnul Tallinnas kaua kestnud Keskerakonna ainuvalitsemine halb näide ühe partei võimust. "Siis inimesed muutuvadki laisaks ja ei tee enam seda tööd, mida nad peaksid tegema, kuigi neil on võimalus teha kõik ära, mida nad on lubanud," leidis Helme.

"Aga selle jaoks, et Eestis mingisugused iidamast-aadamast tekkinud mudeleid murda ja asjad kännu tagant lahti saada, oleks väga hea, kui meil oleks Eestis [ka enamus]," rääkis ta.

"Aga muidugi – ja siin ma teen selge vahe sisse – ma ei tahaks, et Reformierakond seda teeks, sest nemad ongi see iidamast-aadamast kännu taga istuv erakond. See peaks olema just nimelt meietaoline erakond, kes tahab muuta ja kellel on täiesti selge visioon, mida on vaja ära teha," ütles EKRE esimees.

Lisaks rääkis Helme pikemalt oma visioonist koroonaviiruse olukorra, piirangute kehtestamise, kohalike valimiste, EKRE organisatsiooni arengu ja rahalise olukorra, Tallinna uue koalitsiooni ning Ida-Virumaa perspektiivide kohta.