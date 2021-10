Popov: üha vähem arste ja õdesid tahab koroonaosakonda tööle suunduda

"Me praegu puutusime sellega kokku päris tõsiselt. Kui pidime komplekteerima personaliga meie COVID-osakondi, siis järjest ja järjest inimesed, kes peaksid minema COVID-osakondadesse, kas ütlevad ära, kirjutavad lahkumisavaldusi või lihtsalt ütlevad, et see ei ole õiglane, miks meie peame seda tegema," rääkis Popov "Ringvaates".

Tema sõnul on nende õdede ja arstide jaoks tähtis valitsuse toetus, mitte üksnes rahaliselt, vaid ka piirangutega.

"Muidugi nad vaatavad ka selle pilguga olukorrale, et kas riik ka toetab meedikuid. Mitte ainult rahaliselt,palgatõusuga tulevikus või ka sellega, et kompenseerida ületunde, aga kas riik toetab teatud piirangutega," ütles ta.

"Meedikud on üliväsinud tänaseks. Nende jaoks on see väga tundlik teema, kas nad näevad toetust, kas nad näevad valgust tunnelis. Täna võin öelda, et see valgus võib-olla paistab väga-väga kaugel ja nende piirangute vaatevinklist, mis kehtestatakse alates 25. oktoobrist, see valgus on minu jaoks väga kaugel," lisas Popov.

Rääkides uutesti piirangutest, ütles Popov, et osades inimestes tekitavad need kindlasti vastupanu, kuid keegi kindlasti läheb end vaktsineerima.

Tema hinnangul aitaks koroonaviiruse delta tüve vastu see, kui 95 protsendil elanikkonnast oleks immuunsus. "Me peame võitlema mitte ainult nendega, kes pole ühtki süsti saanud, vaid motiveerima ka neid, kes on saanud vaktsiini talvel, et nad teeksid tõhustusdoosi, et viirus ei leviks," lisas ta.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatus otsustas katkestada plaanilise statsionaarse ravitöö esmaspäevast, 25. oktoobrist, et katta suurenenud COVID-19 haiglaravi vajadust ning tõsta ravivõimekust. Peatamine hõlmab sisehaiguste erialasid, kardioloogiat, pulmonoloogiat, neuroloogiat, kirurgilisi erialasid. Konkreetne raviteenuste loetelu ja maht selgub lähipäevil.

Lääne-Tallinna keskhaigla keelab koroona leviku tõttu alates neljapäevast patsientide külastamise kõigis oma üksustes. Haigla teatel võib väga raskeid haigeid külastada vaid eriloaga. Infot selle kohta annab patsiendi raviarst. Patsientidele on lubatud viia pakke.

Ida Tallinna keskhaigla vähendab statsionaarset ravi esialgu sise- ja kirurgilistel erialadel. Haigla vähendab statsionaarset ravi reedest selleks, et avada ka teine koroonaosakond.