Eestis on tehtud 12 000 tõhustusdoosi

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et neljapäevase seisuga on Eestis tehtud 12 000 tõhustusdoosi.

Kiik lisas, et iga manustatud vaktsiinidoos aitab kaasa olukorra paranemisele.

Ka tõi Kiik esile, et haiglaravi vajavate inimeste üldnumber kasvas eelmisel nädalal rohkem kui möödunud viiel nädalal.

Terviseameti teatel on neljapäeva hommikuse seisuga haiglas 441 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 313 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest 209 ehk 66 protsenti on vaktsineerimata ja 104 ehk 33 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 76 uut haigusjuhtu. Intensiivravil on 36 patsienti, neist juhitaval hingamisel 17.