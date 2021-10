Stoltenberg: NATO ja Venemaa suhted on madalseisus

Stoltenbergi sõnul jäävad NATO pakkumised Venemaale endiseks - kaitseorganisatsioon on valmis usaldusväärseks dialoogiks. Paraku on selline dialoog seoses Venemaa otsusega sulgeda kaks NATO esindust Moskvas ja katkestada oma missioon NATO juures palju keerulisemaks muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu arust peame me aru saama, et NATO ja Venemaa suhted on nüüd madalseisus. Nii hullud pole asjad olnud Külma sõja lõpust peale, kuid me usume kindlalt, et kui asjad on hullud, kui me oleme silmitsi katsumustega meie suhetes,

nagu praegu, siis on veel tähtsam omavahel rääkida," sõnas Stoltenberg.

Brüsselisse kogunenud NATO kaitseministrid üritavad kokku leppida uues plaanis, kuidas kaitsta organisatsiooni Venemaa mistahes vormis rünnaku eest.

Venemaa praegune tegevus on diplomaatide ja poliitikute sõnul kahjulik ka seepärast, et takistab organisatsioonil keskenduda uutele, Hiinast lähtuvatele ohtudele.

Poliitikute sõnul midagi enneolematut NATO suhtumises Venemaasse siiski oodata ei ole.

"NATO peab tegema täpselt seda, mida ta senini teinud on. Üheltpoolt tuleb olla väga kindel ja valmis Venemaa käitumise ja ohtude vastu, mida me oma sõjalistes plaanides ka teeme, aga teisalt jätkata kõigis olemasolevais formaatides NATO-Venemaa ühistegevust. See tähendab, et NATO käsi on välja sirutatud

ja nüüd on Venemaa asi see vastu võtta," ütles Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer.



Venemaa ja Hiina kõrval on seekordse kohtumise oluline teema ka järeldused USA vägede lahkumisest Afganistanist ja riigi kiirest langemisest Talibani kätte.