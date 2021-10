Saaremaal taheti ajalooliste talude nimed ära muuta

Saaremaa talu sai hiljuti kirja, milles öeldi, et ajalooliste talude või kinnistute nimed tuleb ära muuta, sest maa-ameti hinnangul ei vasta need uuele aadressandmete määrusele. Taluomanike pahameele ja Eesti Keele Instituudi soovituste tõttu jäi plaan siiski katki.

Taluomanik Elsa on üks neist 160-st , kes sai hiljuti Saaremaa vallalt kirja, kus öeldi et tema ajalooline talu nimi "Tänava", ei sobi enam Eesti riigi registrite jaoks ja see tuleb ära muuta, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Sellist asja poleks iial osanud oodata, et nii kaua on talul olnud selline nimi ja nüüd keegi järsku leiab, et see enam ei sobi," ütles Elsa.

Ruumiandmete seadusele tuginedes andis maa-amet valdadele käsu, et väidetavalt segadust tekitavad talu nimed tuleb muuta. Näiteks ei sobi aadressiks nagu juba öeldud "Tänava", "Tee", "Maantee" jne nimelised talud.

Kodu omanikele anti kirjas 15 päeva vaidlustada, kas valla poolt kirjas lisatud soovituslik uus nimi on neile ikka sobilik. Näiteks "Tänava" taludele soovitati Toompuud, Mäed, Nõmmemetsat, Kasemäed jne.

"Nende kirjade hulgas on ka teisi ajaloolisi nimesid, aga väga suur hulk on ikkagi need "Tänava" talu nimed. Ja see nime ebasobivus tulenebki täna kehtivast aadressandmete süsteemi määrusest, mis justkui ütleb, et see "Tänava" liigisõna ei ole sobilik," rääkis Saaremaa valla registrispetsialist Kadri Rea.

Kuna aga väga paljude vastuseis identiteedi- ehk siis ajalooliste talu nimede muutmisele oli suur, siis otsustas maa-amet, pärast konsulteerimist Eesti keele instituudiga ajalooliste nimede kallale mitte minna.



Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Leht nentis, et tegemist ei ole kõige õnnestunuma regulatsiooniga. "Seepärast me arutasimegi seda küsimust Eesti Keele Instituudi spetsialistidega ja jõudsime järeldusele, et seda regulatsiooni on vaja muuta, et lubada ajaloolised nimed jätta muutmata. Ja uute nimede puhul ikkagi see regulatsioon kehtiks edasi. Ükskõik milline see ajalooline nimi iganes on, et seda ei pea muutma," ütles Leht.

Saaremaa vald saadab nüüd kõigile puudutatud kinnistuomanikele kirjad, et need aadressimääramised jäävad ootele. "Ja tõenäoliselt me loodame, et need vead võetakse maha, kui määrust muudetakse," ütles Kadri Rea.

"Ma usun, et kõik need sadakond inimest, või palju neid oli, kindlasti rõõmustavad selle üle, et talu nimi jääb kestma," lausus Tänava talu omanik Elsa.