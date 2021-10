Haigla ülemarst: Ainus võimalus koroonat võita on vaktsineerimine

Ida-Virumaa keskhaigla on olnud sunnitud lisama koroonaosakondi kohti. Haigla ülemarsti sõnul ei muutu võitluses koroonaga enne midagi paremaks, kui vaktsineerimata inimesteni jõuab teadmine, et vaktsineeritud inimesed põevad haiguse läbi kergemalt, andes sellega eelduse puhangute ärahoidmiseks, teatasid "Terevisiooni" uudised.

Ida-Viru keskhaigla võimekusel koroonaosakonna kohtade arvu suurendada hakkab vaikselt piir ette tulema, tõdes haigla ülemarst Toomas Kariis.



Ülemarst tõi haigla näitel esile selle, kuidas aitab vaktsineerimine ära hoida haiguspuhangute tekke. Ka koroona vastu kaitsepoogitud Ida-Viru keskhaigla töötajate seas on inimesi, kes on haigestunud, kuid kuna enamik haigla töötajaid on samuti vaktsineeritud, siis selliseid töökohapuhanguid nagu enne inimeste vaktsineerimist enam haiglas pole.

Neljapäevase seisuga oli Ida-Viru keskhaigla koroonaosakonnas ravil 37 inimest, neist kaks olid juhitaval hingamisel.