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Meedia: EL jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja ühe Vene firma

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Ettepaneku uuteks Venemaa-vastasteks sanktsioonideks esitas EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas.
Ettepaneku uuteks Venemaa-vastasteks sanktsioonideks esitas EL-i välispoliitikajuht Kaja Kallas. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER MATTHYS
Eesti

Euroopa Liidus kokkulepitud, kuid mitte veel kinnitatud Venemaa-vastaste sanktsioonide 22. paketist jäeti Eesti palvel välja Venemaa ettevõte, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet, väidab Raadio Vaba Euroopa ajakirjanik. ERR ei ole saanud väite tõepärasust veel ise kontrollida.

Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud leppisid kolmapäeval kokku, et sanktsiooninimekirja lisatakse 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet, mis on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Tegemist on suurima sanktsiooninimekirjaga Euroopa Liidu ajaloos, mille EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas kuulutas välja augusti lõpus.

Raadio Vaba Euroopa teatel on tegemist isikupõhiste sanktsioonidega, mis kehtestatakse režiimi raames, mis loodi seoses tegevusega, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust.

Vaba Euroopa märkis, et esialgne projekt, mille koostas Kallase juhitud ELi välisteenistus esitas, nägi ette 744 inimese ja 827 juriidilise isiku lisamise sanktsiooninimekirja, kuid 7. oktoobril kokku lepitud versioonis vähenes nimekiri ühe füüsilise ja ühe juriidilise isiku võrra.

Kui Vaba Euroopa tunnistas kolmapäeval paketi kooskõlastamisest teatades, et ei tea, kellest täpselt jutt käib, siis sama väljaande ajakirjanik Rikard Jozwiak, kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et üks ettevõte ja üks inimene jäeti esialgsest ettepanekust välja Eesti palvel.

"Tegemist on Venemaa ettevõttega, mis tarnib haruldasi muldmetalle Eesti ettevõttele Silmet, kus seda toorainet töödeldakse ümber muu hulgas tuuleturbiinide ja muude toodete valmistamiseks vajalikuks materjaliks Euroopa Liidus. Ettevõte otsib alternatiivseid tarneallikaid," kirjutas Jozwiak.

Vaba Euroopa andmeil kuuluvad kõik sanktsioonide alla lisatavad ettevõtted Venemaa valitsuse koostatud Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtete nimekirja ning võivad selle alusel saada riiklikke toetusi.

Füüsilised isikud lisati sanktsiooninimekirja nende ettevõtete juhtidena, kes EL-i hinnangul toetavad sel viisil Venemaa sõjatööstuskompleksi.

Ettevõtete seas, mille juhid esialgses projektis nimekirja kuulusid, on sõjalaevaehituse ja allveelaevastiku, raketi- ja kosmosetööstuse, lennundusseadmete ja lennukimootorite tootmise, suurtükiväetööstuse, sõjaväeautotööstuse, raadioelektroonika, navigatsiooni- ja pooljuhtsüsteemide ning keemiatööstuse ettevõtted ja laskemoonaga seotud struktuurid.

Eraldi suure rühma moodustavad Venemaa allveelaevastikuga seotud ettevõtted. Muu hulgas kuulusid esialgsesse nimekirja Sevmaši juht Mihhail Budnitšenko, mereväetehnika keskse projekteerimisbüroo Rubin peadirektor Igor Vilnit, Malahhidi juht Vladimir Dorofejev ning Admiraliteedi laevatehaste, laevaremondikeskuse Zvjozdotška ja mitme teise Venemaa sõjatööstuskompleksi suurettevõtte juhid.

Lisaks kuulusid projekti raketi- ja kosmosekorporatsiooni ning Venemaa raketi- ja kosmosetööstuse seadmete ning infosüsteemide korporatsiooni juhid, Kaasani mootoritootmise tootmiskoondise, Motovilihhinski zavodõ ja KamAZi struktuuriüksuste juhid ning mitme raadioelektroonika- ja keemiaettevõtte juhid.

EL-i suursaadikud leppisid eraldi kokku sanktsioonides 77 inimese vastu, kes saadeti äsjaste pseudovalimistega Venemaa Riigiduumasse Ukraina okupeeritud aladelt.

Teise otsusena pikendati ELi sanktsioone keemiarelvade levitamise ja kasutamise eest. Selle sanktsioonirežiimi alusel kehtivad piirangud 31 füüsilise isiku ja kuue organisatsiooni suhtes.

Nüüd saadetakse sanktsiooninimekirjad liikmesriikide välisministritele lõplikuks heakskiitmiseks. Uued sanktsioonimeetmed peaksid jõustuma lähipäevil.

Pärast formaalse menetluse lõpuleviimist EL-i nõukogus ja vastavate õigusaktide avaldamist Euroopa Liidu Teatajas näevad uued isikupõhised sanktsioonid ette EL-is asuvate varade külmutamise ning sanktsioonide alla kuuluvatele isikutele ja ettevõtetele rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise keelu. Füüsiliste isikute suhtes kehtib samuti Euroopa Liitu sisenemise või selle territooriumi kaudu transiidi keeld.

Euroopa Liit võttis Venemaa-vastaste sanktsioonide 21. paketi vastu 2026. aasta juulis. Muu hulgas leppisid ELi liikmesriigid paketi raames kokku, et Venemaa nafta hinnalae senine tase pikendatakse 12 kuuks. Meetmete eesmärk on jätta Venemaa ilma märkimisväärsest naftatulust olukorras, kus energiahinnad on kõikuvad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua, Raadio Vaba Euroopa

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