"Samost ja Aaspõllu": uued piirangud oluliselt vaktsineerimist ei tõsta

Aaspõllu hinnangul on piirangute mõju vaktsineerima meelitamisel nullilähedane. Samosti hinnangul on see tõenäosus siiski olemas, kuid kuigi palju inimesi see vaktsineerima ei vii.

Aaspõllu lisas, et võimalus saada osa meelelahutusest võib viia vaktsineerima nooremaid inimesi. "Kui kellelgi on piirangute tõttu ebamugav elada, siis ta läheb võib-olla vaktsineerima," sõnas ta.

Samost märkis, et vanemaid inimesi võiks piirangutest enam meelitada vaktsineerima hüvede pakkumine, mida on ka osad poliitikud vihjanud.

"Kui igale üle 65- kuni 70-aastasele inimesele annab valitsus näiteks 100-eurose ravimihüvitise vautšeri või hambaravi vautšeri, siis arvan, et see oleks palju parem motivaator," rääkis Samost.

Aaspõllu hinnangul avaks see aga pandora laeka, sest inimesed võivad hakata arvama, et siis võiks ka igasuguste teiste vaktsiinidega hüvesid pakkuda.

"Mulle tundub fundamentaalselt tobe hakata maksma inimestele nende enda makstud rahaga altkäemaksu selleks, et nad teeks asju, mis on neile kasulikud," ütles Aaspõllu ja lisas, et osades inimestes võib tekitada see veel enam arvamust, et koroonavaktsiin ei saa olla hea, kui selle tegemise eest makstakse.