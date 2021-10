Esmaspäevast hakkavad kehtima rangemad piirangud

Alates esmaspäevast toimub tihedam maskikontroll ning sall või jopekrae enam maskiks ei sobi. Rocca al Mare ja Kristiine keskuses viivad kontrolli läbi turvamehed, Rimi kauplustes aga teenindav personal.

"Me oleme sellega mitu päeva tegelenud, et lisaks turvamehi leida ja esmaspäevast alates on nad ka ametis. Me püüame kokku panna sellise meeskonna, et meil iga sissepääsu juures oleks turvatöötaja, kes maske on võimeline jagama ja ka kontrollima," lausus Rocca al Mare ja Kristiine keskuse juht Kristjan Maaroos.

"Meie paraku alates esmaspäevast ei ole võimelised panema kõikidele ustele turvamehi, aga alates esmaspäevast toimub kontroll kas teenindamise hetkel või siis müügisaalis," ütles Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro.

Kui külastajad maski kandmisest keelduvad, ei pea poed neid teenindama.

"Kui nüüd juhtub ikkagi, et mõni klient tuleb ilma maskita, siis me pakume ise omalt poolt maski, kui selleks on võimalus, ja kui klient ikkagi sellest keeldub, siis meil on õigus keelduda teenindamast ja palume kliendil poest lahkuda," lausus Arro.

Maskide tasuta jagamine pikaajaliseks ei jää, kuna see muutub keskustele kulukaks.

"Kuna maskikohustus on siiski riiklikult kehtestatud ja arvestades seda, et maskide hinnad on täna ikkagi oluliselt langenud ja nende kättesaadavus on väga hea, siis me eeldame, et ikkagi iga klient hangib endale ise maski," märkis Maaroos.

Tallinna ühistranspordis jätkab kontrolli tegemist munitsipaalpolitsei. Teistes Eesti piirkondades viib kontrolli läbi politsei, kes teeb koostööd terviseametiga.

"Selgitame, et maskikandmine on ühistranspordis kohustuslik. Ja ütleme ka, et terviseameti käest on võimalus teil trahv saada, kui te ikkagi jätkuvalt ei kasuta. Siis nad ütlevad, et tervislikel põhjustel ei saa kanda, aga sellele (väitele) peaks nad esitama tõendi. Vastava tõendi, et nendel on maskikandmine vastunäidustatud," rääkis mupo patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor Liivi Henn.

Lisaks ei saa alates esmaspäevast negatiivse koroonatesti tõendiga osaleda spordiüritustel, minna avalikesse saunadesse ja spaadesse, meelelahutusasutustesse ning veeta toitlustusasutustes kohapeal aega. Samuti ei pääse avalikele koosolekutele, mis toimuvad siseruumides või õues piiratud alal.

Et nendele üritustele ja kohtadesse pääseda, peab inimene olema täielikult vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud.