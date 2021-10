Kohalik selts pani Supilinna ja Ülejõe vahel käima parve

Sellest, et Tartus Supilinna ja Ülejõe linnaosa vahel võiks olla sild, on räägitud aastakümneid. Kuna sillaehituse plaane linnal lähiajal pole, on nüüd Lodjaselts seal käima pannud parveühenduse, mis pakub kõigile soovijatele nii jalavaeva vähendamist kui ka jõel sõidu elamust.

Supilinnast Ülejõele sai pühapäeval umbes kolme minutiga. Parvevedu on seal testitud juba paar nädalat ning kohalikud on selle soojalt vastu võtnud.

"Mina olen juba teist korda siin. Vist eelmine pühapäev käisin ka. Tundub, et nädalavahetuseti on kogu aeg keegi, kes ühel või teisel pool tahab peale. Tundub, et on populaarne," lausus parvega reisinud Marili.

Marja ja Lubja tänava vahele on kohalikud aastaid silda soovinud. Möödunud talvel oli seal näha ka jääl enim jalajälgi. Seega oleks parv soojal ajal hea jalavaeva vähendaja, teisalt ka turismiatraktsioon.

"See tõesti lühendab jalavaeva, siin Supilinnas on tohutu suur elamukompleks kerkinud ja teisel pool on rand ja lodjakoda ja ka inimestel tööasjad ajada. Praktiline moment, teisest küljest on see ka elamus. Et saad korraks jõele," rääkis Emajõe Lodjaseltsi vedaja Liisa-Lota Kaivo.

Et parvesõit on ka elamus, on mõni pere on üle jõe sõitnud lausa kolm korda järjest. Pühapäeval ei kasutanud võimalust mitte ainult supilinlased ja ülejõelased, vaid ka näiteks Annelinna kandist jalutama tulnud.

"Mõtlesin, et kuna on ilus ilm, siis läksin teisel pool jõge kergliiklusteed pidi Jõgeva maanteeni välja ja tulen teiselt poolt tagasi. Vaatasin, et tasuta ka, mis siis muud, hing ihkab üle tulla," rääkis reisija Annika.

Tartu linnas on kokku seitse silda. Ent ajal, kui oligi vaid puusild ja kivisild, olid parved peamine liiklusvahend kahe kalda vahel.

"Meil olid siin mõned vanatädid, kes olid pisarateni heldinud, kui nägid, et me olime pannud parve käima. Sest nemad nooruses sõitsid lastega koos kesklinnas parvega alati üle. See on nostalgiahetk paljudele, sest vanemad inimesed on tegelikult seda kogenud, parvesõitu üle jõe," lausus Kaivo.

Parve testimist alustati valimisperioodil, kui selle sõiduks panustas rahaliselt ka erakond Isamaa. Nüüd loodab lodjaselts, et linnavalitsuse toel saab parve regulaarselt käima panna.