ÜRO hinnangul tuleks süsihappegaasi kärpida plaanitust seitse korda enam

Praeguste kavade järgi väheneks emissioon 2030. aastaks 7,5 protsenti, kuid kliimaleppe eesmärk on 55 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Globaalse soojenemise eest hoiatav raport ilmus vähem kui nädal enne Glasgow's algavat üleilmset kliimakonverentsi.

"Nagu selle aasta raport sedastab, siis kuumus kestab. Ja nagu raporti sisu näitab, siis vajaminevat juhtimist pole. Kaugel sellest. Teame, et inimkonna tulevik sõltub globaalse õhutemperatuuri tõusu hoidmisest 1,5 kraadini 2030. aastaks. Ja me teame, et Pariisi kliimaleppe osalised on täielikult läbikukkunud selle eesmärgi saavutamiseks," kõneles Guterres.