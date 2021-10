Tallinn loob võimaluse kodus vaktsineerida

"Tuleb tunnistada, et olukord halveneb ja teeb seda ka edaspidi. Ja vaatamata sellele, et Tallinnas on olukord veel stabiilne võrreldes teiste omavalitsustega, tuleb arvestada, et kolmas laine jõuab ka pealinna," ütles Kõlvart.

Tema sõnul on pealinn tegelenud ennetusega nii suvel kui ka sügisel, pakkudes nii vaktsineerimist kui ka teisi meetmeid. "Septembri algusest alustasime kolmandat korda isikukaitsevahendite jagamisega ning toimus aktiivne vaktsineerimine koolides. Pärast valimisi tulid aga vaktsiinitelgid," ütles Kõlvart.

Tema sõnul on positiivne, et telkides kaitsesüsti saanute arv iga päev kasvab. "Me otsustasime, et jätkame vaktsineerimist telkides ja vaatame, kuhu veel oleks vaja telke juurde panna, mis tooks vaktsineerima rohkem inimesi ja suunaks ka sellele tähelepanu," ütles Kõlvart.

Alates uuest nädalast saavad need, kellele see on hädavajalik, tellida vaktsineerija omale koju. "See pole kiirabi, kuid neile, kellel see on tõesti vajalik, saab see võimalus loodud," ütles Kõlvart, lisades, et vastav telefoninumber avalikustatakse järgmisel nädalal.

Ühtlasi tuleb Vabaduse väljakule vaktsineerimispunkt, kus saab teha ka PCR-testi.