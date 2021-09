Saksamaa lõpetab vaktsineerimata töötajatele karantiinihüvitise maksmise

Terviseminister Jens Spahn ütles kolmapäeval, et see meede hakkab kõikides liidumaades kehtima hiljemalt 11. oktoobrist, vahendas Reuters.

See mõjutab vaktsineerimata inimesi, kelle koroonaviiruse testitulemus on positiivne ning kes naasevad koroonaviiruse kõrge nakkusriskiga riikidest. Neist riikidest saabuvad vaktsineerimata reisijad peavad jääma vähemalt viieks päevaks karantiini. Vaktsineeritud või hiljuti koroonaviirusest tervenenud inimesed ei pea karantiini jääma.

Kriitikute sõnul on niisugused reeglid võrdsed kohustusliku vaktsineerimisega, sest paljud töötajad ei saa lubada tasu saamata koju jäämist.

"Me peaks seda vaatama teisiti. Tegemist on õiglusega. Neil, kes vaktsineerimisega kaitsevad end ja teisi, on õigus küsida, miks me peaksime maksma kellelegi, kes on jäänud karantiini pärast riskantses piirkonnas puhkusel käimist," kommenteeris Spahn.

Samuti tekib privaatsuse küsimus, sest Saksamaal on ranged andmete privaatsuse seadused ning tööandjatel ei ole tavaliselt õigust küsida oma töötajatelt tervisealast informatsiooni.

Eelmisel nädalal ütles Eesti tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et ka siin tuleks loobuda koroona vastu vaktsineerimata lähikontaktsetele eneseisoleerimise eest tasu maksmisest.

Vaktsineerimine ei ole Saksamaal kohustuslik, kuid võimud on kehtestanud meetmeid, mis üha enam muudavad vaktsineerimata jätmise ebamugavaks. Näiteks ei ole 11. oktoobrist alates enam tasuta koroonatestid, mille tegemine on nõutud restorani siseruumides einestamiseks. Lisaks on osades liidumaades näiteks restoranidel või spordistaadionitel õigus valida, kas nad lubavad inimesi sisse negatiivse testi alusel või ainult neid, kes on vaktsineeritud või hiljuti koroonast tervenenud.

Saksamaal on täielikult vaktsineeritud 74 protsenti täiskasvanuist.