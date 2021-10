Spaaliidu juht: basseinis keegi maski kandma ei pea

Tofferi sõnul puudutab maskikandmise kohustus üldkasutatavaid ruume, kus mask ei saa märjaks.

"Päris nii valitsus ei otsustanud, et basseinides peab maski kandma. See, kuidas märgades ruumides käib maskide kandmine, on terviseametil juba eelmise kriisi ajal välja töötatud. Maski saab kanda kuni duširuumini ehk märjas ruumis märja maski kandmine on meedikute sõnul kahjulik. Basseinis maskiga olla ei saa, sest märg mask on tervisele kahjulik, mitte kasulik," lausus Toffer.

Tofferi sõnul puudutab maski kandmine spaade ühiskasutatavaid ruume kuni rõivistuteni välja.

"Saunas samamoodi – kui niiskes, märjas ruumis läheb mask märjaks, siis sellistes ruumides maski kanda ei saa, see on kandjale kahjulik. Et basseinis maskiga ujuda, see ei tule kõne alla, see ei ole võimalik," lausus Toffer.

"Seda tegime ka eelmisel perioodil kevadel, siis saime sellega hakkama. Loomulikult tekitab see teatud ebamugavust klientidel, aga praeguses olukorras ei ole ilmselt muud lahendust," nentis ta.

Tofferi sõnul on kõik piirangud toonud kaasa külastajate arvu teatud languse.

"Pigem ei vähenda maskikandmise nõue külastajate arvu, pigem see osa elanikkonnast, kellel on COVID-tõend ette näidata ja kes saavad teenuseid kasutada, on palju väiksem kui see külastajaskond, kes tegelikult võiks käia. Teatud osa külastajatest võttis maha ka kiirtestide tegemise võimaluse kadumine, aga see on paratamatu. Me ei kritiseeri ühtegi otsust, meil on hea meel, et me saame teha piiratud tingimustes tööd edasi," lausus Toffer.

Üleöö kehtima hakkavad piirangud ei jäta võimalust teavitamiseks

Tofferi sõnul ei arvesta valitsus sellega, et spaadele ei jäeta selliste otsustega, mis üleöö kehtima hakkavad, võimalust kliente teavitada.

"Kõiki broneeringuid üle teavitada homme kehtima hakkavatest korraldustest ei ole ju võimalik. Eelmisel nädala lõpus kehtima hakanud uued reeglid juba tähendasid, et terve nädalalõpu tegid müügiosakonnad tööd ja teavitasid koolivaheajal saabuvaid kliente uutest reeglitest. Eks korraldusi on tulnud päris palju enne koolivaheaegade algust. Aga see on meie töö ja me võtame seda juba paratamatusena," rääkis Toffer.

Tofferi sõnul saab ainult loota, et uus info jõuab ka valitsuse kriis.ee lehele kiiresti üles, mida tavaliselt öelda ei saa. "Tavaliselt juhtub see suure viivitusega. Ettevõtted peavad reageerima kohe," ütles ta.

Tofferi sõnul on kõige olulisem siiski see, et tegevust saadakse, kuigi piiratuna, jätkata. "Spaade kinnioleku aeg selle 20 kuu jooksul on olnud väga pikk. Loodame, et inimesed ei süüdista meid ja ei näita oma pahameelt välja ja tarbivad teenust nii palju kui võimalik," lausus ta.