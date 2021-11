Omniva kaotas pensionide kojukande lepingu

Alates järgmise aasta 1. veebruarist hakkab pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukannet tegema AS Hansab koostöös turvaettevõttega Viking Security ning ühe kojukande hind muutub 1.40 eurot soodsamaks.

Uus kojukande teenuse leping sõlmitakse 18. oktoobril ja see kehtib neli aastat. Kuni järgmise aasta jaanuarini toob pensione, toetusi ja hüvitisi koju postiettevõte Omniva.

Sotsiaalkindlustusameti finantsarenduste projektijuhi Regina Maslova sõnul puudutab see muudatus ligi 5500 ameti klienti, kellele pension, toetus või hüvitis koju tuuakse.

Maslova rääkis, et järgmise aasta 1. veebruarist maksab pensionide ja sotsiaaltoetuste üks kojukanne 6.70 eurot. Seni on see maksnud 8.10 eurot.

Liikumistakistusega inimestele või neile, kes elavad hajaasustusega piirkondades ning kellele pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta.

Alates oktoobrist pakub Hansab sarnast kojukandeteenust ka töötukassa klientidele.

Kõigile inimestele, keda see muudatus puudutab, saadab sotsiaalkindlustusamet jaanuari jooksul koju ka infolehe, mis sisaldab täpsemat infot uue teenusepakkuja ja tingimuste kohta. Infolehelt leiab muuhulgas info, kuidas uus teenuseosutaja ära tunda ja kuidas toimub toetuste kätte toimetamine.