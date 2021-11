Keskkriminaalpolitsei kahtlustab Narva poliitikut häälte ostmises

Politsei pidas teisipäeval Ida-Virumaal kinni 43-aastase Sergei, keda kahtlustatakse valimisvabaduse rikkumises, mis seisnes selles, et ta valimistel kandideerides väidetavalt mõjutas inimesi enda poolt hääletama.

Lisaks esitati kahtlustus 66-aastasele Nataliale, kes koos Sergeiga osales inimeste mõjutamises, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Valimiskomisjoni andmete järgi on kahtlustatava poliitiku näol tegemist 1978. aastal sündinud Sergei Gorlatšiga, kes pääses Narva volikokku Katri Raigi nimekirjas. Gorlatš on olnud Narva abilinnapea.

Esialgsetel andmetel pakuti ligi 40 Narva elanikule väljasõitu, mis hõlmas giidiga jalutuskäiku pargis, spaakülastust, piknikueinet ja transporti. Seni kogutud tõendite kohaselt rahastas seda kõike Sergei, kes tegutses omal initsiatiivil ja ilma erakonna või valimisliidu teadmiseta.

Väljasõit toimus valimisnädalal ning kahtlustuse kohaselt juhendati inimesi kaasa võtma ID-kaart ja PIN-koodid ning hääletamiseks oli väljasõidule kaasa võetud sülearvuti. Esialgsetel andmetel andis oma hääle ligi pool väljasõidul osalenutest. Inimestel, kes ID-kaardi või PIN-koodide puudumise tõttu oma häält anda ei saanud, paluti seda teha hiljem valimisjaoskonnas.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Ats Kübarsepa sõnul kogus politsei valimistele eelnevalt ja valimiste ajal aktiivselt infot võimalike pettuste kohta, niisamuti anti politseile võimalikest rikkumistest teada.

Viru ringkonnaprokuratuuri prokurör Alan Rüütel rõhutas, et seaduse järgi on valimisvabaduse rikkumine juba mistahes hüve lubamine tingimusel, et inimene annab oma hääle lubaja soovitud kandidaadi kasuks või hoopis loobub valimistel osalemisest.

"Antud menetluse puhul ei seisne asi aga vaid lubamises, vaid ka juba hüve andmises, kuivõrd inimesed said käia tasuta spaas. Ebaausate võtetega võimu juurde saanud inimene on väga suureks korruptsiooniohuks, mistõttu oli käesoleval juhul äärmiselt oluline reageerida operatiivselt," selgitas Rüütel.

Katri Raik ütles portaalile rus.err.ee, et esialgu käib jutt siiski kahtlustusest ning esmalt soovib ta Gorlatšiga rääkida. "Kui kahtlused leiavad kinnitust, siis loomulikult peab ta linnavolikogust lahkuma ja oma mandaadist loobuma. Tema asemele tuleb järgmine kandidaat nimekirjast," ütles Raik.