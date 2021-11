Narva koalitsioon lubab muutusi linnajuhtimises

Katri Raigi valimisliit ja erakond Eesti 200 pääsesid volikokku uuenduste lubamisega linnajuhtimises ja sellest ka alustatakse. Linnavalitsust ootab tööprotsesside audit ja sisekontrolöri ametikoht. Linnaelanikud saavad rohkem võimalusi otsuste tegemisel kaasa rääkida, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linnapea kandidaadi Katri Raigi lemmikteema on aga uued töökohad, mis saavad suures hulgas tekkida vaid Narva tööstuspargis.

"Otseühendus Balti elektrijaama ja tööstuspargi vahel. Elektri otseühendus, et oleks võimalik Narva tuua elektrimahukaid ettevõtteid, selleks, et luua Narvale see eelis, mis Narval loomupäraselt olemas on," selgitas ta.

Eesti 200 peateema on haridus, kus riigigümnaasiumide tulekuga on muutused vältimatud. Eriti, mis puudutab põhikooliõpilaste eesti keele oskuse parandamist.

"Selleks, et vältida seda olukorda, mis kunagi Kohtla-Järvel juhtus, peab kuuenda-seitsmenda klassi õpilaste eesti keele õpet toetama. On olemas meil peaaegu igas munitsipaalkoolis erinevad keelekümblusklassid, tänaseks nende efektiivsus on oodatust nõrgem, seega me tahaks kõik need klassid viia ühte puhta keelekümbluskooli. Me loome eraldi kooli, mis on keelekümblussüsteemiga," rääkis Eesti 200 Narva piirkonna juht Denis Larchenko.

Linnavõimu poole tugevasti kaldu olnud linnaleht suletakse, kuid mis saab kurikuulsate Tiimani ja Daumani tänavanimedega, pole veel teada.

"Mina kui linnapea olen valmis selle küsimuse volikokku viima. Kuidas volikogu otsustab, see on juba teine küsimus. Minu jaoks ei kuulu see Narva 100 esimese probleemi hulka," ütles Raik.

Katri Raigi valimisliidul ja Eesti 200 on 31-liikmelises volikogus 17 kohta. Opositsiooni jäävad Keskerakond ja valimisliit Elagu Narva.