Narva volikogu liige Gorlatš sai süüdistuse häälte ostmises

Gorlatši ja temaga koostööd teinud Natalia Simonovat süüdistatakse valijate seadusevastases mõjutamises enne 17. oktoobril peetud kohalikke valimisi.

Süüdistuse järgi organiseeris Gorlatš koos MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing juhatuse liikme Simonovaga 40 inimesele väljasõidu Narvast Toilasse, kus väljasõidul osalejatele korraldati ekskursioon ning seejärel SPA külastus ning piknikueine. SPA külastuse ning ekskursiooni eest tasus Gorlatš ning pikniku ning transpordi rahastas MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing, teatas prokuratuur.

"Kogutud tõendite järgi instrueeris Natalja Simonova väljasõidu eel osalejaid kaasa võtma oma ID-kaardid ning selle koodid. Pärast ekskursioonil käimist kutsuti inimesed ükshaaval bussi tagaistmele, kus neile anti võimalus Sergei Gorlatši sülearvutis viimase poolt hääletada. Seda tegid 17 inimest," öeldakse prokuratuuri teates.

Gorlatš ütles ERR-i venekeelsetele veebiuudistele, et süüdistuse esitamine ei olnud tema jaoks üllatav ning ta peab ennast süütuks. "Minu jaoks oli see ettearvatav, et uurimine lõppeb süüdistuse esitamisega. Ma eeldasin seda esimesest päevast alates. Ma olen süüdistusaktiga tutvunud. See põhineb prokuratuuri ja uurimise subjektiivsetel ettekujutustel ning seetõttu kavatsen kohtus tõendada oma süütust. Ma pean ennast süütuks," rääkis Gorlatš.

Narva linnavolikogu liige ütles, et prokuratuur ei pakkunud talle kokkuleppemenetlust.

Kriminaalmenetlust juhtiv ringkonnaprokurör Alan Rüütel sõnas pressiteate vahendusel, et ausad valimised on vaba ja ausa ühiskonna üks olulisemaid väärtusi ning selle õõnestamine kahjustab nii riigi kui kõigi selle institutsioonide usaldusväärsust. "Menetluse käigus kogutud tõendid annavad prokuratuuri hinnangul aluse hinnata toimunut mitte valimisreklaamina vaid selgelt ühe kandidaadi tegevusega eesmärgiga endale ebaausalt valmistel parem tulemus ostmina," selgitas prokurör Rüütel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul ei sekku politsei ausasse poliitikasse, kuid võimaliku süüteo puhul on kohustus reageerida. "Meie eesmärk oli menetlus läbi viia võimalikult kiiresti, et nii avalikkusele kui ka süüdistatavale anda õiguslik hinnang sellise käitumise osas. Seni kogutud tõendit viitavad, et valijate mõjutamine oli teadlik tegevus, kuid lõpliku vastuse sellele saab anda vaid kohus," ütles Kübarsepp.

Kriminaalmenetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja menetlust juhtis Viru ringkonnaprokuratuur. Viru maakohus ei ole seni eelistungi aega määranud.

Reformierakonda kuuluv Gorlatš kandideeris valimistel Narva praeguse linnapea Katri Raigi nimekirjas "Narva Tulevik" ning sai 408 häält. Enne valimisi eeldati, et temast võib saada linnavolikogu esimees, kuid pärast häälteostmise kahtluse avalikuks tulekut keeldusid Raigi nimekirja saadikud temaga koostööst.

Praegu kuulub Gorlatš opositsioonilisse nimekirja "Narva heaks", mida juhib Narva endine linnapea Aleksei Jevgrafov.

Jevgrafov ütles kolmapäeval ERR-ile, et ei kiirusta praegu oma hinnangut andma ning ootab ära kohtu otsuse. Samuti ei pidanud ta vajalikuks, et Gorlatš peataks kohtuprotsessi ajaks oma saadikuvolitused.

Katri Raigi nimekiri "Narva Tulevik" sai Narva linnavolikogu 31 kohast 15 ja temaga koalitsiooni moodustanud Eesti 200 kaks kohta. Keskerakond sai volikogusse kümme ja "Narva heaks" saadikurühm neli mandaati.