"UV faktor": kuidas on pandeemia mõjutanud peresuhteid?

Eestis on üle 20 000 väikese inimese, kes on terve oma lühikese elu elanud ühiskonnas, mida juhib viirus. Kas arstid-psühholoogid näevad vahet enne ja pärast pandeemia puhkemist sündinud lastel? Kui suure jälje jätab pandeemia nii pisikestele põnnidele kui ka suurematele lastele?

Lisaks lastele on suure koormuse all ka palju lapsevanemaid. Nii leiabki suur osa emadest-isadest, et ehk lapsed kohanevad, aga palju suurem probleem on vanemate enda vaimne tervis – osa vanematest kardab, et ei ole kevadisest lainest ikka veel täielikult taastunud.

Kuidas on pooleteise aastaga muutunud lapsevanemate elu?

Saate "UV faktor" üleskutsele vastanud lapsevanema kiri

Saate "UV faktor" üleskutsele vastanud lapsevanema kiri

Saate "UV faktor" üleskutsele vastanud lapsevanema kiri

Stuudios räägivad oma perekonna pandeemiaaja muredest-rõõmudest näitleja ja disainer Karin Rask koos abikaasa Rasmus Raskiga, kes on ettevõtja ja kooli asutaja. Samuti on stuudios poliitik Raimond Kaljulaid koos ettevõtjast kaasa Jane Kaljulaidiga. Praktilist nõu ja olulisi tähelepanekuid jagavad lastepsühholoogid Mariana Saksniit ja Triinu Tänavsuu.

Urmas Vaino juhitav saade "UV faktor" algab kell 20 Eesti Televisioonis.