Ratas Oti lahkumisest: koalitsioon nõuab alati kompromisse

Ratas rääkis, et Ott tegi otsuse lahkudes tuginedes kolmele põhjusele, milleks olid kultuurivaldkonnas otsustamata kompensatsioonimeetmed, lastelt vaktsineerimistõendi küsimine ja negatiivse testiga üritustele pääsemise võimaluse kaotamine.

"Ma arvan, et need kaks viimast olid kõige otsesemalt tema jaoks nii põhimõttelised, et ta ütles, et ei saa selles olukorras jätkata. Valitsus alati nõuab kompromisse, koalitsioon nõuab kompromisse ja seetõttu ta oma otsuse tegi," ütles Ratas.

Koalitsiooni tööd Oti lahkumine Ratase sõnul ei takista. "Mina arvan, et valitsuse õhkkond on töine. Koalitsioonid pole kunagi abielud, iga erakond soovib oma positsioone esindada. Keskerakond seisab oma valijate, oma toetajate eest, Eestimaa eest. Ja minu hinnangul selles koalitsioonis me saame seda teha," ütles Ratas.

Ratase sõnul Reformierakond Oti ametist lahkumist ei nõudnud. "Sellist nõudmist ei saa olla koalitsiooni tasandil. See oli Anneli Oti isiklik otsus, millest ta andis mulle teada mõni päev tagasi," ütles ta.

Keskerakonna esimees ütles, et Oti eestvedamisel sai kultuurivaldkond kriisis lisarahastust ja rajatakse jalgpallihalle.

"Kultuurisektor on Eesti jaoks väga oluline, väga lai, kindlasti saab alati teha rohkem, aga ta andis sinna oma parima," ütles Ratas vastuseks küsimusele, kas jäi Oti tööga ministriametis rahule.

Spekulatsioone teiste vahetuste üle Keskerakonnas Ratas ei kommenteerinud.