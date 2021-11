Oidsalu kultuuriministri kohast: kõigepealt pakuksin iseennast

Oidsalu rääkis "Vikerhommikus", et näeks uue kultuuriministrina kõigepealt iseennast, aga peab tõenäolisemaks, et Keskerakond leiab mõne valdkonnasisese professionaali.

"Keskerakond on viljelenud osaliselt ka asjaoludest tulenevalt nii-öelda rahvakohtunike kaasamist valitsusse," sõnas ta.

"Ma ei imestaks, kui on jälle, mitte päris Koit Toomele, aga mõnele näitlejale tehtud pakkumine, et tule hakka kultuurministriks. Ma isiklikult aga loodan, et see on inimene, kellel on natukene ka juhtimiskogemust. Oti puhul ilmselgelt see juhipädevus jäi puudu."

Oidsalu rääkis intervjuus, et kultuurikriitikuna oli tema jaoks veider narratiiv, mida Oti lahkumisetendusega püüti luua. Tema hinnangul üritas Anneli Ott – nagu iga teine poliitik sellisel hetkel – tähelepanu enda kasuks pöörata.

"Kogu see etendus oli natukene ebaveenev, kõigepealt see tegevuste järjekord," selgitas ta.

Oidsalu tõi välja, et peaminister Kaja Kallas ütles eelmisel nädalal, et Anneli Otil pole mingit põhjust valitsusest taanduda, seejärel läks vaktsineerimisvastane minister Ott end vaktsineerima, et siiski valitsuses jätkata. Pärast seda aga ütles, et otsustas siiski tagasi astuda.

"Sellised lahkumisotsused toovad erakonnale tähelepanu. Etenduse käigus üritati öelda, et kogu koroonakriisis ja patiseisus, mis koalitsioonis on kahetsusväärselt kogu selle kriisi lahendamisega seoses, ongi süüdi Reformierakond. See ei ole ainult kultuurivaldkonna asi, vaid üldse tervikuna, et tahetakse piiranguid panna, aga hüvitada midagi ei taheta."

"Inetuks läks koalitsioonis tervikuna," võttis Oidsalu olukorra kokku.

"Keskerakond end sellest muidugi distantseerib, kuigi oli selle ise kirja pannud," viitas ta sellele, et Oti lahkumiskõne oli talle erakonna poolt ette kirjutatud.

Oidsalu hinnangul mängivad erakonnad praegu rumalasti, kuid mõlemal koalitsioonipartneril oleks sellest olukorrast võimalik veel võitjana välja tulla. Kultuurivaldkonna inimestel on Oidsalu sõnul ootus, et valitsus võtaks ette suunamuutuse.

Ühtlasi ei usu ta, et neil inimestel oleks kahju, et minister otsustas ametist lahkuda: "Ott ju tegi surmapattu!"

"Tippjuhtide piiblis on käsk, et kriisi ajal, ükskõik, mis on maailmas toimumas, tippjuht on vankumatult oma organisatsiooni juures. Kui sa ei anna isegi näole end kriisikoosolekutel või lähed sealt varem ära – see on signaal, et sa oma ametikohal ei ole mentaalselt ja füüsiliselt kohal."

"Mille ta mängis rumalalt enda kahjuks: kui sa oled valitsuses natuke saamatu või mitte väga prominentne minister, seda enam sul on paslik minna meediasse tegema ründavaid avaldusi," rääkis ta.

"Keegi ei keelanud tal neid teravaid avaldusi, mida ta eile Keskerakonna peakorteris maha luges, viimase seitsme kuu jooksul teha. Kõik, mida me kuulsime, oli tema vaktsiiniskepsis."

Oidsalu ütles, et igalt ministrilt oodatakse kahte asja: raha ja et kui on mured, siis need oleks valitsuses esindatud.

"Ott kumbagi eeldust ei täitnud," sõnas ta.

Samas möönis Oidsalu, et minister seisis kevadel väga tugevalt kultuurivaldkonna eest ning tänu sellele saadi 40 miljoni euro suurune kriisirahasüst. Samuti tõi ta positiivse näitena välja käivitunud kultuuriranitsa süsteemi, mille kaudu saavad koolinoored klassiga minna teatrisse, kontserdile või näitusele.