Terviseamet valmistab ette uut piirangute paketti

"Aeglustumise taustal me praegu languse trendi ei näe," sõnas terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma. Kas praegu kehtestatud piirangud on olnud piisavad, et vältida haiglate musta stsenaariumit, selgub Härma sõnul järgmise nädala lõpuks.

"Selleks, et selgelt öelda, et meetmetest piisab, peaksime sel nädalal nägema juurdekasvu protsenti kuskil kümne ligi ja järgmise nädala lõpuks alla viie," selgitas Härma.

"Selle nädala esimestel päevadel on see kasvuprotsent hinnanguliselt 16–20 protsendi vahel, järgmised päevad annavad selgust."

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et haiglate must stsenaarium saabub siis, kui ravi vajab 700–800 patsienti. Täpset arvu ei ole tema sõnul võimalik välja öelda, kuna see sõltub erinevate haiglate koormusest.

Musta stsenaariumi vältimiseks teeb terviseamet ettevalmistusi järgmise piirangute paketi esitamiseks, mida tuleb rakendada hiljemalt 15. novembril.

Täpsemad meetmed avaldab terviseamet Härma sõnul järgmisel nädalal.

Härma pani inimestele südamele, et koroonaviirusega nakatunu pereliikmed peaksid jääma kodutööle ning testima ennast antigeeni-kiirtestiga.

"Lähiajal on plaanis samasisuline ettepanek teha ka vabariigi valitsusele, et karantiinikorraldus saaks muudetud," täpsustas ta.

Tanel Kiik viitas, et inimesed peaksid ennast vaktsineerima ning hoiduma ebavajalikest kohtumistest. Tema sõnul on ülioluline, et iga inimene teeks praegu midagi ise ära selleks, et koormust haiglates vähendada.

Kiik lisas, et kui olukord ei hakka kohe paranema, siis tuleb kehtestada laiaulatuslikumaid piiranguid.

"Praegu töötame selle nimel, et lockdown'i ei tuleks," sõnas Kiik.

"Aga kui vaktsineerimise tempo ei ole piisav ja ka nakatumise numbrid näitavad tõusu, siis tulevad laiaulatuslikud piirangud. Sel juhul on see vältimatult vajalik. Aga praegune plaan ja ühine eesmärk üle riigi on see, et saada praeguste meetmete ja mõistliku käitumisega olukord kontrolli alla, nakatumise numbrid langusesse ja viitega ka haiglaravi koormus stabiliseeruma. Iga vaktsiinisüst sõna otseses mõttes võib päästa kellegi elu."