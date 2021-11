Härma: terviseameti uus piirangute pakett tuleb ilmselt karm

Terviseametil on valmimas uus piirangute pakett ning ameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul tuleb see karm.

Uue piirangute paketi kallal veel töö käib, kuid reedeks peab see valmis saama.

"See pakett peab olema selline, mis 100 protsenti töötab ja siin ei ole enam aega katsetada, loota, et huvitav, kas töötab või ei tööta. Ta peab 100 protsenti töötama. Ja tõenäoliselt ta on karm," rääkis Härma "Esimeses stuudios".

Ta kinnitas, et terviseamet teeb ettepaneku teha osades valdkondades jälle sulgemisi.

"Meil on selged probleemid praegu teadmata nakatumisega, meil on perekontaktid, kes levitavad nakkust, meil on probleem lastega, koolidega. Seega nendesse valdkondadesse tuleb suunata need ettepanekud ja meetmed," selgitas ta.

Saatejuht küsis, kas on võimalik ohutult korraldada suurüritusi, mis lähemal ajal planeeritud on. Härma sõnul on see võimalik ning suurem probleem ongi väikeste üritustega.

"Saab korraldada väga hästi. Tegelikult see on täiesti hämmastav, kui hästi erasektor praegu on suutnud üritusi korraldada ja just selliseid suuri üritusi. Nad on väga hästi läbi mõeldud ja sellel osaledes võib tunda ennast turvaliselt.

Aga pigem meie mured on just väiksemate üritustega, mis korralduste järgi on alati lubatud olnud. Need piirid ei ole väga selged olnud. Üldjuhul sellised suurüritused, mille jaoks on vaja valitsuse eriluba, on väga hästi läbi mõeldud ja selles mõttes mina väga ei muretse," rääkis Härma.

"Ta loomulikult saadab ühiskonnale signaali, et kuidas selliseid asju lubatakse, aga tegelikult see korraldus on väga põhjalik seal taga," lisas ta.

Koolide lahtihoidmine on Härma sõnul praegu eesmärk, kuid kas seda suudetakse lõpuni ka reaalselt teha, pole kindel.

"See sõltub sellest, kas olemasolevad meetmed töötavad. Me näeme seda kahe nädala jooksul. Kui nad ei tööta, siis tõenäoliselt mingisugune meede tuleb ka laste ja koolide suhtes rakendada. Kui lühiajaliselt, ma veel ei oska ennustada, aga ka selged probleemkohad meil praegu noored on ja sinna suunas me peame praegu tegutsema, et haiglaravi ära päästa sellest mustast stsenaariumist."

Härma sõnul ei pea koolide kohta käiv meede olema just täielik distantsõpe, sest koolide olukord on erinev.

"Erinevad stsenaariumid tuleb ikka läbi mõelda ja me peame arvestama, et me vaktsineerimise osas oleme teises olukorras kui kevadel. Paljud koolid on praegu juba 80 protsenti vaktsineeritud, lastel vaktsineerimise kaitse on praegu väga hea, sest nad on hiljuti vaktsineeritud, nad ei nakatu - vaktsineeritud lapsed väga vähe nakatuvad praegu. Selles mõttes nakatumise eest nad on kaitstud. Küll aga meil on palju koole, mis on piirkondades, kus vaktsineerimine on madal, kus koolis on vaktsineeritus madal, kus on suured puhangud sees. Nii et tegelikult on piirkonnad, koolid, mis peaksid minema distantsõppele," selgitas ta.