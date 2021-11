Lagarde: ECB intressi tuleval aastal suurima tõenäosusega ei tõsta

Maailma keskpankadele on langenud surve hakata rahapoliitikat viimasel ajal kiirenenud inflatsiooni valguses karmistama.

"Hoolimata hiljutisest inflatsiooni sööstust on inflatsiooni väljavaade keskpikas plaanis tagasihoidlik ja seega on äärmiselt ebatõenäoline, et need (intressimäärade tõstmise) tingimused tuleval aastal täidetud saavad," ütles Lagarde.