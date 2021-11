Poola gaasifirma juht: Moldova gaasikriis oli Euroopa jaoks hoiatus

Majewski sõnul peab Moldova juhtum olema äratuskell Euroopale.

"See Moldova olukord on sümboolne. See näitab selgelt, millega Euroopa võib silmitsi seista. Gazprom ei ole Euroopa Liidu sõber," ütles Majewski ajalehele Financial Times.

Moldova valitsus kuulutas eelmisel kuul maagaasi puuduse tõttu välja eriolukorra. Venemaa riiklik gaasimonopol Gazprom vähendas septembris gaasitarneid Moldovasse. Riik pöördus abi saamiseks ka Euroopa Liidu poole.

Gazprom lubas Moldovale müüa maagaasi odavama hinnaga, kui riik muudab oma vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga (EL).

Eelmisel reedel allkirjastasid mõlemad osapooled uue pikaajalise tarnelepingu. Lepingu koopia viitab sellele, et Moldova tegi geopoliitilisi järeleandmisi, teatas Financial Times.

Majewski sõnul esitas Poola Saksamaa majandusministeeriumile 600 lehekülje pikkuse ülevaate, milles väljendati oma muret Nord Stream 2 suhtes.

"Me olime äärmiselt üllatunud, et nad vaatasid selle vähem kui nelja ööpäevaga läbi ja siiski toetasid torujuhtme projekti," ütles Majewski.

Kriitikud leiavad, et Gazprom piiras sel aastal gaasitarneid ka Lääne-Euroopasse. Kreml tõrjub süüdistusi.

"See väide on täielik jama, et Kreml kasutab gaasitarneid poliitilise relvana," ütles oktoobris Venemaa president Vladimir Putin.