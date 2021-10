FT: Kreml tahab, et Moldova vähendaks sidemeid Euroopa Liiduga

Venemaa gaasimonopol Gazprom lubas Moldovale müüa maagaasi odavama hinnaga, kui riik muudab oma vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga (EL). Moskva tahab, et Moldova liituks hoopis Venemaa juhitud Euraasia majandusliiduga.

Moldova valitsus kuulutas eelmisel nädalal maagaasi puuduse tõttu välja eriolukorra. Moldova püüab vältida talvist energiakriisi. Gazprom vähendas septembris gaasitarneid Moldovasse. Riik pöördus abi saamiseks Euroopa Liidu poole.

Oktoobris teatas Gazprom Moldova ametnikele, et alandab gaasi hinda, kui riik muudab Euroopa Liiduga sõlmitud vabakaubanduslepingut. Samuti soovib Gazprom, et Moldova viivitaks gaasituru liberaliseerimisega, vahendas Financial Times.

2020. aastal valiti Moldova presidendiks EL-i-meelne Maia Sandu. Juulis võitis Sandu partei ülekaalukalt ka parlamendivalimised. Analüütikud väidavad, et Venemaa kasutab Gazpromi poliitilise relvana. Moldova sõltub gaasivarustusel täielikult Venemaast.

"Gazpromi pakkumine on hoolikalt kaalutud. See on selge, põhjendatud ja Moldovale äärmiselt soodne," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Moldova valitsus kardab, et riiki võib tabada talvel suur energiapuudus, mis võib kaasa tuua massilised rahutused.

"Venelased tabasid riiki selle kõige nõrgemas kohas ja kõige halvimal võimalikul momendil," ütles Moldova ametnik.

Moldova ametnikud kohtuvad kolmapäeval ka Gazpromi juhi Aleksei Milleriga. EL-i diplomaadid kutsusid Moldovat üles, et riik ei sõlmiks Venemaa ettevõttega uut pikaajalist lepingut.

Venemaa president Vladimir Putin välistas, et Kreml kasutab gaasitarneid poliitilise relvana teiste riikide vastu.

Esmaspäeval teatas Moldova valitsus, et sõlmis Poola riigifirma PGNiG-ga leppe miljoni kuupmeetri gaasi tarnimiseks Moldova kommunaalfirmale Energocom.

"Me näitame Moldovale gaasi tarnimisel üles oma solidaarsust, mis pole seotud meie äritegevusega," ütles PGNiG juht Pawel Majewski.