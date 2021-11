Narva koolides jätkub järgmisel nädalal osaline distantsõpe

Terviseamet tegi Narva linnavalitsusele ettepaneku jätkata linna koolide 5.-8. klassides distantsõppega kuni 12. novembrini. Linnavalitsus on vastava otsuse heaks kiitnud.

Küll aga saaksid Narva koolides jätkata kontaktõppega 1.-4. klassid ja 9.-12. klassid.

Vältimaks nakkuse levikut koolide vahel ühise huvitegevuse kaudu, on terviseameti hinnangul oluline, et 5.-8. klasside õpilased ei osaleks ka huvitegevuses, välja arvatud välitingimustes või individuaalselt toimuvas huvitegevuses.

Samuti soovitab amet ära jätta koolide vahelised ühisüritused ning koolisiseselt vältida ürituste korraldamisel eri klasside või õpperühmade vahelisi kokkupuuteid.

Terviseameti epidemioloogilise hinnangu kohaselt on Ida-Virumaal nakatumiskordaja R=1,18, millest järeldades on haigestumuse intensiivsus väga kõrge ja viiruse levik ulatuslik ning haigestumise epideemiline kasv jätkub. COVID-19 vaktsineerituse tase on aga Narvas endiselt väga madal.

Terviseameti andmetel Narvas kahe nädala jooksul on iga neljas tuvastatud COVID-19 juhtum nakatunud laps vanuses 11-15. Seetõttu on ameti hinnangul uute nakkuskollete tekkimise vältimiseks Narva koolides kohaldada distantsõpet just vanusegrupile 11-15.