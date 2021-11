Kallas vaktsiinikahjustuste fondi loomisest: see saadaks vale signaali

Kallas ütles sotsiaalmeedias inimeste küsimustele vastates, et ka praegu on kõigil, kellel on rasked kõrvaltoimed, võimalus nõuda vaktsiini tootjalt kahjud sisse.

Rääkides vaktsiinikahjustuste fondist, ütles ta, et selle võimaldamist on arutatud patsiendikindlustuse raames. "Sinna alla läheksid nii ravivead ja seal all võiks olla võimalikud vaktsiinide kahjustused," lausus ta.

"Aga me oleme käitumisteadlastega ka pidanud nõu ja kuna meil praegu on jäänud just need inimesed, kes ka kardavad kõrvaltoimeid, siis praegu eraldi seda fondi luues me paljudele inimestele saadame signaali, et on justkui mingid ulatuslikud kahjud, mis on seotud vaktsiiniga ja need, kellel on hirmud, kardavad veel rohkem," ütles Kallas.

"Kui te saate Covidi ja seda raskelt põete ja elu kaotate selle tagajärjel, siis ju ei ole mingeid kompensatsioonimeetmeid," soovis Kallas veel lisada.

Vaktsiinikahjustuste fondi loomist on vajalikuks pidanud Reformierakonna koalitsioonipartner Keskerakond.