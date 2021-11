Põlva valla hooldekodu juht: tänu abistajatele tuleme olukorraga toime

Aet Olle rääkis eelmise nädala neljapäeval "Ringvaates" töötajate nappusest hooldekodus. Kohe saate ajal ja pärast hakkas talle abipakkumisi tulema.

"Pärast jutuajamist tuli kohe e-maili peale ühe inimese pakkumine, üks sõnum tuli kohe intervjuu ajal. Abi oli sellest palju ja pärast seda veel paljud inimesed võtsid ühendust. Täna oleme olukorras, kus meil on tõesti palju abipakkumisi ja me oleme jõudnud selleni, et meil on selle nädala lõpuni meeskond mehitatud läbi abiliste," rääkis Olle esmaspäeval "Ringvaates".

Abipakkujate seas on tema sõnul nii endisi hooldustöötajaid kui ka täiesti teiste elualade inimesi.

"Tegelikult tulevad ikkagi täitsa teisest valdkonnast inimesed ja on valmis aitama. Ja on väga tublid aitajad ka veel, väga asjalikud inimesed," sõnas ta.

Olle sõnul olukord hooldekodus veel selle nädalaga ei laabi ning abi on vaja ka järgmisel nädalal.

"Ma juba mõtlen järgmisele nädalale. Hinges loodan, et mõni töötaja hakkab juba ka tagasi tulema, siis on ka meil kergem. Ja tegelikult on ka abistajad, kes meile abikäe ulatanud, valmis tulema ka järgmisel nädalal meile appi. Ma arvan, et tänu abistajatele ja headele inimestele me saame hakkama ja tuleme toime selle kõigega."

Olle loodab, et mõni appi tulnud töötajatest leiab hooldajatöös ka oma kutsumuse.

Hooldekodu 37 elanikust on koroonasse nakatunud üle 20. Kaks inimest on tulnud haiglasse viia. Nakatunuid on ka töötajate seas. "Kui meil oli eelmisel nädalal testimine, siis sealt tuli ka töötajate positiivseid vastuseid, nii et reedest me jäime tegelikult kahe põhitöötajaga," märkis Olle.

Olle tunnistas, et isiklikus plaanis on tal pingelises olukorras väga raske ning ta on varem öelnud, et ta on mõelnud ka ametist lahkumisele.

"Ma kindlasti ei jäta enne, kui kõik kontrolli all. Ma ei jäta hätta inimesi. Minu missioon on see asi viia lõpuni ja siis ma vaatan, mis saab edasi," ütles ta.

"Kui ma nüüd lõpuni aus olen, siis on ikka raske. Eks emotsioonid käivad laest maani, kord nii, kord naa, aga ma tulen toime täna tänu oma toetavale perele ja sõpradele."