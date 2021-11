Põlva vallavanem ei näe kohalikes piirangutes lahendust koroonaolukorrale

Koroonanakatumiste arvult on Eesti tipus Põlvamaa, mille hooldekodule ja haiglale on viimastel päevadel appi läinud vabatahtlikud üle Eesti, et asendada haigestunud töötajaid. Kui peaminister Kaja Kallse sõnul peaks vald ära jätma kohalikud meelelahutus- ja kultuuriüritused, siis vallavanem Georg Pelisaare hinnangul päästaks kriisist vaid üleriigilised piirangud.

Põlva hooldekodu 37 elanikust on nakatunud 22, neist kaks viibivad praegu haiglas. Ka töötajate haigestumise tõttu ei olnud juhataja Aet Ollel eelmisel neljapäeval nädalavahetuseks kedagi tööle panna. Ent pärast "Ringvaates" tehtud üleskutset hakkasid helistama abipakkujad ämmaemandatest ja arstitudengitest kuni riigiametnikeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Vabatahtlikke meil on tööl olnud juba neli ja kaks on appi tulnud spetsialiseerunud hooldustöötajaid. Ei ole Põlva inimesed, täna on ikkagi Tartu, Võrumaa. Põlva inimesed ei ole väga altid aitama, mulle tundub," rääkis Olle.

Ka Põlva haigla töötab suures osas abikäte jõul, sest koroona tõttu on rivist väljas prageuseks 20 õde ja kümme hooldajat. Vaatamata appitulnutele ei ole kriitilisem hetk möödas.

"Tihti tulebki neid rivist väljalangemisi hästi ootamatult, mis tähendab, et peame jälle kuskilt uue inimese leidma. Tegelikult ikka iga valve katmine on väga suur töö," tõdes haigla juht Margot Bergmann.

"Patsiente testime täiesti regulaarselt, ka vaktsineeritud patsiente, sest ka nemad haigestuvad. /.../ Meie küll näeme, et niimoodi edasi ei saa, midagi on vaja kiiresti teha, sest haiglaravi vajadus tekib teatud aja pärast. Kui täna näeme, et hooldekodudes on kolded sees, siis täna nendime fakti, et nad on positiivsed, aga see, millal neil tekib haiglaravi vajadus, läheb teatud viitega," lisas ta.

Reedel tehtud pöördumises kutsus Põlva kriisikomisjon valitsust kehtestama rangemaid piiranguid kogu Eestis. Laupäeval vallavanemaga nõu pidanud peaminister Kaja Kallas soovitas Põlvas ära jätta kõik üritused.

Vallavanem Georg Pelisaar ei näe aga selles lahendust.

"Näiteks meie kino- ja teatrisaal. See on ehitatud 500 inimesele, praegu on kohti 400 ringis. Ja kinoseanssidel on keskmiselt kaheksa kuni 12 inimest. Viimasele seansile ei tulnud ühtegi pealtvaatajat. Kontserdil, teatrietendusel kuni 100, aga viimasel ajal pigem 30 kuni 40," rääkis Pelisaar.

Kolmapäeval peaks kultuurikeskuses esinema Siberist pärit tõvalaste koor. Selle toimumise asjus teeb vald otsuse esmaspäeval.

Huvitegevuses on terviseameti andmetel viimase nädala jooksul Põlvas haigestunud vaid üks inimene. Ka munitsipaalkoolides pole koldeid. Suurem osa koroonapositiivseid tuleb 30- kuni 50-aastaste hulgast.

Vallavanema sõnul ei ole aga ohukoht kultuurikeskus, vaid pigem erapeod ja kogunemised.

"Tegelikult meie käed siin jäävad lühikeseks. Ehk me võime küll piirata spordisündmusi, kultuurisündmusi, mis toimuvad Põlva vallas, aga inimesed saavad ju minna kohe Võrru või Tartusse ja seal ka käiakse aktiivselt," selgitas ta.

Põlvamaal on vähemalt ühe süstiga vaktsineeritud 67 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.