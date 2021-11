Põlva vald kohalikke üritusi ära ei jäta

Kuigi Põlvamaal on koroonaviirusega nakatumise määr olnud väga kõrge, otsustas esmaspäeval kogunenud Põlva valla kriisikomisjon, et vallas toimuvaid üritusi ära ei keelata. Kultuurisündmused võivad toimuda, kui täituvus on kuni veerand ruumi istekohtade arvust ja täidetakse kõiki kehtivaid reegleid.

Põlva vallavanem Georg Pelisaar põhjendas kriisikomisjoni otsust sellega, et vallasisesed piirangud olukorda ei paranda, sest paljud inimesed käivad kultuuriüritustel suuremates linnades, näiteks Võrus ja Tartus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me seekord arvasime, et me rangemate meetmeteni ei lähe ja ranged meetmed töötavad minu arvates ainult sellel puhul, kui seda rakendatakse ühel kindlal territooriumil, mis on kontrollitav. Maakondlik piir, veel vähem valla piir seda kohe kindlasti ei ole," ütles Pelisaar.

Terviseameti andmetel levib viirus kõige enam perekondades, kus elab koos mitu leibkonda. Põlvamaal on peresisese nakatumise tase hinnanguliselt 40 protsenti.

"Kuna tegemist on perekondliku kõrge nakatumisega, siis kindlasti ei ole praegu hetk, kus pidada sünnipäevasid või traditsioonilisi üritusi, nagu see nädal ootab meid ees mardipäeva tähistamine, kuu lõpu poole kadripäev. Erinevad sellised tähistamised, töötoad - need on kohad, mis peaksid olema suletud," rääkis terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht.

Kuigi Põlvamaal on vaktsineeritud inimesi teiste piirkondadega võrreldes vähem, on Kanepi perearst Vaike Meesak rahul, et just kohaliku koroonakriisi taustal on kasvanud inimeste soov vaktsineerida.

"Mul käis selle kahe nädala jooksul 120 inimest, nendest 15 olid esmased, aga enamik on kolmanda, tõhustusdoosi saajad," rääkis ta.

"Ma arvan küll, et kui ma kümme esmast sain ühe nädalaga, siis ma olen täitsa rahul sellega," lisas ta.